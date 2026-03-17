'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias: la lesión de Ferrari y el problema del proyecto de Orlegi

La contundente victoria del Sporting de Gijón por 4-1 frente al Castellón, lejos de generar un consenso, ha encendido un profundo debate en 'El Tertulión del Sporting' de Deportes COPE Asturias. El resultado, aunque positivo tras cuatro semanas sin ganar, ha abierto una brecha entre quienes celebran los tres puntos y quienes analizan con preocupación el juego del equipo, cuestionando si el modelo actual es sostenible a largo plazo.

Un 'espejismo' en El Molinón

La visión más crítica la ha aportado el analista Andrés Maese, quien ha calificado el partido como "un espejismo". En su opinión, la victoria se produjo en unas circunstancias que difícilmente se repetirán, con un Sporting a merced del rival que supo golpear al contraataque. "Los resultadistas estarán encantados, pero yo creo que para ser resultadista no venimos aquí", ha señalado Maese.

Real Sporting Victoria del Sporting sobre el Castellón

Por el contrario, el entrenador Fran Sánchez ha defendido que, tras una primera media hora muy mala en la que el Castellón sometió al equipo, "el Sporting protagonizó una hora bastante buena ante un gran rival". Ha considerado que el plan de partido, con un oponente que asume muchos riesgos, beneficiaba a jugadores rápidos como Otero y Dubasin, y que el gol del empate fue el punto de inflexión que cambió totalmente el encuentro.

La sensible baja de Ferrari

Uno de los puntos de mayor discusión ha sido la lesión de Andrés Ferrari. Menéndez ha asegurado que su ausencia es una "muy sensible para el Sporting", revelando que el cuerpo técnico tenía la intención de darle más protagonismo y que el propio entrenador, Borja Jiménez, mostró un "dolor real" por la noticia. Se ha destacado que era un jugador con una clara proyección ascendente.

"Borja no puede decir que va a echar mucho de menos a Ferrari cuando apenas lo estaba poniendo" Andrés Maese El Comercio

LaLiga La lesión de Ferrari en el Sporting-Castellón

Esta percepción, sin embargo, ha chocado con el escepticismo de otros tertulianos, quienes han recordado los escasos minutos que el delantero había disputado hasta la fecha. La contradicción entre el lamento del entrenador y su uso limitado del jugador ha sido puesta de manifiesto, aunque se ha apuntado a una posible autocrítica interna tras el partido de Andorra que podría haberle abierto la puerta a más minutos.

El gran debate: ¿hay proyecto?

Más allá del partido, la conversación ha derivado en la cuestión de fondo: la ausencia de un proyecto deportivo definido en el club. "¿Por qué hemos llegado al punto de que te viene el Castellón y tiene una idea, un proyecto y un fútbol mucho mejor que el que tienes tú ahora?", se ha preguntado el periodista Andrés Maese. La falta de un modelo estable ha sido identificada como el problema de raíz que arrastra el club desde hace décadas.

COPE Asturias Alejandro Irarragorri, junto al nuevo Presidente del Sporting, José Riestra, y otros miembros de la junta directiva

Fran Sánchez ha sido tajante al afirmar que la solución pasa por establecer un rumbo claro y comunicarlo. "Eso se llama proyecto", ha insistido, argumentando que la afición y la prensa podrían admitir un plan a medio plazo si se explicara con valentía, en lugar de generar falsas expectativas de ascenso inmediato cada temporada. Esta idea, sin embargo, choca con la exigencia histórica del club.

Estamos a otro mercado como el del verano para ser candidatos al ascenso" Fran Sánchez Entrenador

El debate ha concluido con dos filosofías enfrentadas. Por un lado, la que defiende que "el Sporting tiene que aspirar todos los años a subir a Primera División" por su categoría como club. Por otro, la que aboga por construir una identidad de juego y una estructura sólida, como la del Racing de Santander, como único camino para estar más cerca del éxito de una forma sostenible y no depender de un golpe de suerte.