tertulia cope asturias 

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: El expediente a Hassan y el balance del mercado de fichajes

Debatimos sobre el expediente del club al francés y ponemos nota al mercado de fichajes del Oviedo. Con Sergio Fernández, Rafa de Diego y Fernando Menéndez. 

COPE Asturias

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura

El Real Oviedo afronta una semana de 'parón' en Primera División por las convocatorias internacionales con dos focos de noticia: el final del mercado de fichajes y el expediente que el club le ha abierto a Haissem Hassan por sus gestos hacia Veljko Paunovic en el encuentro ante la Real Sociedad. 

En el capítulo de este jueves en 'La Tertulia del Oviedo' de Deportes COPE Asturias, ponemos nota al mercado de fichajes del club carbayón y evaluamos la decisión de la entidad de hacer público el 'castigo' a Hassan tras su comportamiento frente a la Real. 

No te pierdas 'La Tertulia del Oviedo' desde la sidrería La Espita con Sergio Fernández, Rafa de Diego y Fernando Menéndez. 

Tracking