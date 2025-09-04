'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: El expediente a Hassan y el balance del mercado de fichajes

El Real Oviedo afronta una semana de 'parón' en Primera División por las convocatorias internacionales con dos focos de noticia: el final del mercado de fichajes y el expediente que el club le ha abierto a Haissem Hassan por sus gestos hacia Veljko Paunovic en el encuentro ante la Real Sociedad.

'la tertulia del oviedo', en cope asturias

En el capítulo de este jueves en 'La Tertulia del Oviedo' de Deportes COPE Asturias, ponemos nota al mercado de fichajes del club carbayón y evaluamos la decisión de la entidad de hacer público el 'castigo' a Hassan tras su comportamiento frente a la Real.

No te pierdas 'La Tertulia del Oviedo' desde la sidrería La Espita con Sergio Fernández, Rafa de Diego y Fernando Menéndez.