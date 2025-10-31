Riu se vuelca en la recuperación de Jamaica tras el devastador huracán Melissa

El huracán Melissa, de categoría 5, ha causado destrozos importantes en toda la isla de Jamaica, afectando a las infraestructuras y también a los siete hoteles que la cadena Riu Hotels opera en el país. La compañía, que cuenta con más de 3.700 empleados en el destino, ha centrado sus esfuerzos iniciales en garantizar la seguridad de todas las personas, tanto huéspedes como trabajadores.

Prioridad en la seguridad de huéspedes y empleados

La principal preocupación de la hotelera ha sido la seguridad de las personas. "Afortunadamente, no hemos sufrido ningún daño personal", ha confirmado Laura Malone, responsable de comunicación de Riu Hotels. La cadena ha informado de que sí se produjeron algunos heridos leves, pero todos "han sido tratados y se encuentran ya, o bien de regreso en sus hogares, o bien en los hoteles, acabándose de recuperar".

Afortunadamente, no hemos sufrido ningún daño personal" Laura Malone Riu Hotels

La recuperación, en marcha

Actualmente, los siete hoteles de la cadena en Jamaica siguen operativos con huéspedes, aunque con "servicios bastante limitados" debido a la situación. "Estamos todos volcados en la recuperación", ha señalado Malone, destacando el trabajo conjunto con las autoridades locales, que "están trabajando a destajo día y noche para recuperar las infraestructuras".

La situación en la isla comienza a normalizarse poco a poco. Dos de los aeropuertos ya están operativos y varios turoperadores han comenzado a repatriar a sus clientes. La calma climatológica actual facilita las labores de reconstrucción y ayuda a mejorar el ánimo "tanto de los huéspedes como de todo el equipo de RIU que está en el destino".