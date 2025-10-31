COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Elena Candia, voceira do PP no concello de Lugo: "Opoñerse á unha comisión de investigación é unha derrota á transparencia por parte do goberno local"

Os populares solicitaban no último pleno a creación dun órgano con representación de todos os grupos municipais para investigar o fatal accidente de San Froilán no que faleceu unha  persoa

ELENA CANDIA
00:00
Descargar

Elena Candia, voceira do PP no concello de Lugo: "Opoñerse á unha comisión de investigación é unha derrota á transparencia por parte do goberno local"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura17:02 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 31 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking