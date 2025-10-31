Elena Candia, voceira do PP no concello de Lugo: "Opoñerse á unha comisión de investigación é unha derrota á transparencia por parte do goberno local"
Os populares solicitaban no último pleno a creación dun órgano con representación de todos os grupos municipais para investigar o fatal accidente de San Froilán no que faleceu unha persoa
Lugo - Publicado el
1 min lectura17:02 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
"Cada 'no me consta' de Sánchez es una declaración de debilidad, es una pista de lo que teme"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h