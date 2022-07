El Grupo Orlegi no va a esperar más. Después de unas semanas de evaluacion de la situación, David Guerra ha anunciado que está prevista una ampliación de capital que repercuta de manera directa en el tope salarial. Eso daría mayor margen económico a la hora de configurar una plantilla a la que todavía le faltan muchos movimientos.

Guerra ha confimado la operación durante la presentación de Zarfino y Otero: "En los próximos días vamos a dar más información y esperamos que tenga repercusión cuanto antes en el límite salarial".

Y es que el mercado de fichajes requerirá también de salidas, que todavía no han empezado a producirse: "Tenemos que analizar las necesidades deportivas y en valoración de eso estamos poniendo en la balanza si hay que hacer salidas o si podemos retener a los futbolistas. Nosotros consideramos al Sporting como un gran club que pertenece a otro lugar que no es la clasificación histórica del año pasado. En ningún caso vamos a dejar salir o valorar a nuestros futbolistas por debajo de lo que consideramos. Queda un mes y medio todavía de mercado. No vamos a malvender a un jugador. Cada jugador tiene un valor y eso es lo que esperamos del mercado".

Lo que sí parece cercana es la vuelta de Jony: "Sabéis como es el meracdo y basta que se mencione un nombre para que salga de otra manera. Lo mismo que pensamos de los jugadores que están en la plantilla también lo vemos con otros jugadores. Ese compromiso. Esperamos tener buenas noticias que comunicar. Gerardo y todo el equipo siguen trabajando a diario":