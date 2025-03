Rubén Albés apunta al aspecto mental para solucionar la crisis del Sporting: "Hay que sacar el carácter"

Recurso por Rubén Yáñez. "El club va a recurrir la tarjeta al TAD. No sabemos cuándo nos responderá, así que es posible que Rubén viaje. Si no está, estará Christian Joel. Ha hecho buenos partidos con el Sporting y tenemos la confianza en que puede ir bien".

Reacción a los comités. "Intento no interpretar lo que no me corresponde. Dicen que no tienen la capacidad de interpretar esa situación. Yo estoy pendiente de lo mío".

Bajas. "Ha sido una semana complicada en cuanto a entrenamientos. Tenemos dudas respecto a algunos jugadores de si están en condiciones. Dotor, Nico Serrano y Kevin están con molestias. Enol ha entrenado un par de días. Dani Queipo no estará".

Como ve al vestuario. "Les veo con ánimo de revertir la situación, con ánimo de hacerlo. El objetivo es conseguir los 50 puntos lo antes posible para no alargar el sufrimiento. Esa es la mentalidad de todo el mundo. tenemos que dar un paso al frente y responsabilizarnos de lo que estamos viviendo porque la responsabilidad es nuestra".

Ratificación de David Guerra. "Siento la confianza del club, no solo de David Guerra. Sé lo que yo siento. Tratamos de rendir al máximo nivel".

Preocupación en el ambiente. "Todo el mundo está preocupado. Cuando llevas una dinámica en la que te cuesta ganar, cuando tienes que cambiar el objetivo... todo el mundo está preocupado: directiva, futbolistas, cuerpo técnico y afición. Estamos todos en el mismo estado de tener que darle la vuelta a esto lo antes posible".

El Alcoraz. "Son campos en los que pasan las cosas rápido. Tienen una organización defensiva realmente buena. Buscamos situaciones para hacerles daño".

Preocupación personal. "Todos estamos preocupados, incluido el entrenador. Yo sé como respondo ante los momentos difíciles. Hay que hace más cosas y de mejor calidad. Así interpreto yo este tipo de situaciones".

Afrontar un partido importante con muchas bajas. "Con los que estemos. Vamos a tener once disponibles a muy buen nivel, con cinco cambios seguro. Recuperamos a Cote. Ojalá podamos tener a los 22, pero es la situación que nos toca y el momento que nos toca. Podemos salir más fuerte o dedicarnos a llorar. Yo no voy a llorar en una rueda de prensa ni delante de mis jugadores".

Destitución de Aitor Zulaika. "Para mí siempre es triste. Para los entrenadores siempre es una mala noticia. Aitor Zulaika me ha demostrado ser un tipo íntegro".

Foco en el aspecto mental del equipo. "Sí, sin duda. Es un tema mental. Seguro que hay cosas mejor que hacer en lo futbolístico, pero hay que sacar el carácter. En los momentos críticos de partido ser capaces de dar un paso al frente. Eso nos exige el escudo que representamos, sacar el carácter".

Futuro. "Hay que estar en el presente, ya veremos cuando acabe la temporada".

Nacho Méndez. "Mejor, le he visto mejor. Es una persona, le ha afectado no haber estado bien contra el Albacete. El público se lo reconoció no estar bien. Cuando uno es sportinguista y trata de liderar un vestuario le hace más daño. Si no estuvera en el Sporting le daría más igual, pero hay que mostrar carácter. Tiene que mostrar un rendimiento mejor porque eso cambia las opiniones de los demás. Todos tenemos que ir en esa línea y él mucho más. Es uno de los líderes del vestuario y a nivel futbolístico. En momentos así necesitamos de todos".

Nico Serrano y problemas físicos. "Somos optimistas con lo de Nico Serrano. Vamos a esperar como se resuelve lo suyo. Veremos si puede estar para tener minutos o no, para ser titular o no".

Partido ante el Huesca. "Tengo clarísimo que los dos equipos vamos a poner el corazón y el fútbol en el partido. Los equipos de Antonio Hidalgo tienen buenos conceptos y quieren seguir arriba. Nosotros queremos dar un portazo a lo de abajo. Será un partido de alto voltaje".

Hablar de descenso en las últimas fechas. "Concepto futbolístico. Si lo llego a saber hubiera cambiado la palabra porque suena fatal. Es algo que trataremos de hacer".