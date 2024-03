La reacción de Juanma Castaño al Mundial en Gijón: "Es una vergüenza la gestión que han hecho"

La decisión del Ayuntamiento de Gijón de decir 'no' al Mundial 2030 ha generado críticas en El Partidazo de COPE. En la noche del miércoles, tras la clasificación del Real Madrid para los cuartos de final de la Champions League, Juanma Castaño criticó la decisión del Ayuntamiento de su ciudad con respecto a la cita mundialista.

"¿Pensaba el Ayuntamiento que el Mundial era gratis?"

Juanma tiene clara su postura con respecto al 'no' del AyuntamientodeGijón a aceptar las exigencias de la FIFA. "Tengo un calentón con el tema de Gijón que no te puedes imaginar. ¡Es la primera sede que presenta un club (Sporting) y no el Ayuntamiento!", recordó, a la vez que criticó los mupis colocados por el consistorio con el lema "Un Mundial es caro; ser Mundial no tiene precio".

"Dicen que el Mundial es caro, que no se quieren hipotecar. ¿Y yo cuando me compro una casa no me la juego? ¿Pensaban que era gratis? El Ayuntamiento está de lado en todo esto, han hecho que lo prepare el Sporting. El Principado también se pone de perfil. Es una vergüenza la gestión que están haciendo"

Criticó también el diseño del estadio del nuevo El Molinón. "Esperemos que no se haga el proyecto del Grupo Orlegi porque es el estadio más feo que he visto en mi vida. Parece un centro comercial de carretera".

ESCUCHA AQUÍ LA POSTURA DE JUANMA CASTAÑO SOBRE EL MUNDIAL 2030