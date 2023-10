Ramírez: "Jugamos en casa y no perderemos la esencia"

¿Cómo está Juan Otero?

"Cualquiera que entra en convocatoria, muy raro tiene que ser el caso de que no pueda jugar de titular. En el caso de él, está para ser titular. Está recuperado. Es el protocolo que estábamos siguiendo con otros jugadores, no queríamos forzar en Albacete".

¿Da vueltas a la decisión de la delantera?

"Hay que darle vueltas porque los cuatro están disponibles. Y están teniendo muy buen rendimiento. Va a ser una decisión complicada, hay que pensar en más aspectos del juego. Balón parado, organización defensiva... Darle vueltas a ver quién puede hacerlo mejor".

¿Qué Espanyol te esperas? ¿Cómo se le puede hacer daño?

"Hemos ido viendo quién les ha competido bien y les ha defendido bien ese ataque que tienen. Y también quién le ha atacado bien. Viendo un poco cómo nos pueden presionar y qué espacios nos pueden ceder hemos visto por donde podemos ir. Seguramente sea el mejor equipo de la categoría".

¿Qué te generó en su momento la decisión de Gragera?

"Con él estuve muy poco la verdad. Sigo en contacto con él, tengo muy buena relación y hablamos de vez en cuando. Cada uno tiene su propio proceso. Uno cuando va a los sitios siente desde dentro que a veces los períodos se acaban. Por varios motivos. Pero uno eso lo siente. Y seguramente él estaba sintiendo que era el momento de marchar. Es algo muy personal. Sintió que era el momento de marcharse y es totalmente respetable".

¿Dónde ve al equipo más fuerte a la hora de afrontar el partido?

"Habrá momentos en los que el juego pida una cosa u otra. Y tenemos que ser capaces de tener una buena estructura y organización. Y saber distinguir esos momentos. Tenemos que ser inteligentes durante el juego para ver qué nos está dando éxito y qué no".

¿Cree que siempre llegan los malos momentos y que es importante que sean cortos?

"Sí. Cuando un equipo pierde, en general e individualmente también. La respuesta que das ante las dificultades te marca como persona y lo mismo pienso de los equipos. Vas a tener dificultades y momentos difíciles. Y cómo sea la respuesta ante esa dificultad, marca tu camino".

En Albacete se vio un Sporting diferente al de jornadas anteriores. Generó menos, pero fue más contundente. ¿Con qué equipo se queda?

"Aunque pueda preferir uno u otro, es muy difícil ser uno u otro todo el tiempo. En Albacete tuvimos nuestros mejores minutos después de su arreón inicial. Tuvimos control y llegamos a campo contrario. Y el gol nos hace ser más conservadores y ellos empiezan a acumular gente en el área. Cada partido va pidiendo cosas distintas. Depende de nosotros tener la inteligencia para ver qué toca en cada momento. A veces toca hacer lo del otro día".

Sobre Fran Villalba. ¿Es problema suyo o a Ramírez no le gusta demasiado la figura del mediapunta?

"Seguramente es la decisión que más dolor me está causando. Me gusta mucho Fran. Y no es ningún problema de él. Ni mío que no me guste ese perfil. El hecho de jugar con dos puntas le ha sacado esa posibilidad que estábamos teniendo en pretemporada. Por la lesión que tiene comenzamos con otra cosa y nos da éxito y a él le saca de esa posición y le toca hacerlo en otra. Donde compite bien sabiendo que no es su fuerte. Y por el rendimiento de los compañeros le está costando entrar. Está preparado para cuando le toque y le va a tocar, no tengo dudas".

¿El dibujo es irrenunciable?

"No. Puede haber debate. No soy tan rígido. No me cierro a eso pero tampoco quiero cortar aquello que estamos haciendo bien".

La presión y la entidad del rival, ¿condiciona la idea de jugar en casa?

"La esencia no se puede perder. Jugamos en casa y tenemos que ser protagonistas y llevar el peso. Eso no quiere decir que no haya que saber que tiene de bueno el rival para evitarlo y frenarlo. Una cosa no va reñida con la otra".

¿Qué equipos crees que están arriba y qué equipos te están gustando en la categoría?

"No solo me gustan los que están arriba. Hay muchos que me gustan y que aprendo de lo que veo. La Liga se está partiendo un poco, sabiendo que hasta la última jornada todos los equipos se juegan cosas. Hay muchos equipos que no están arriba que hacen cosas muy interesantes".

¿Cómo explica el buen rendimiento de Gaspar?

"Por el proceso que estaba viviendo entendía que era bueno salir y vivir otro ambiente para seguir creciendo. Siempre aconsejo a los estudiantes ira a estudiar fuera o a entrenadores ver otras cosas, también hay casos de jugadores. Y ya vemos que Gaspar venía más preparado".

¿Se ha planteado que Hassan sea un futbolista de segundas partes?

"Revoluciona las segundas partes, las primeras, los descuentos, los comienzos... Si algo tiene es que es un revolucionario".

¿Contempla el Sporting firmar a Hassan en propiedad?

"El club no ha tenido esa conversación conmigo. Que la haya tenido el club no lo sé. Es cosa de la dirección deportiva. La desconozco. Ahora mismo está hasta el 30 de junio que es hasta cuando estoy yo".

¿Miguel Ángel Ramírez pagaría tres millones de euros por Hassan?

"Hay que analizar muchas cosas. Presupuesto, prioridades, a qué renuncio si pago tres millones... Hay un estudio más profundo más que poner el dinero en un jugador. Y hay ejemplos de sobra en el fútbol en los que se hipotecan clubes por jugadores. Hassan tiene que seguir demostrando que eso lo vale".

En una conferencia reciente dijo que odiaba lo mediático, ¿Qué odias del fútbol?

"Lo mediático. Todo lo que no sea el juego, la competición. Esa es la esencia del fútbol. Yo amo profundamente eso. Jugar, competir... Lo demás no me gusta, pero entiendo que estoy en esto y me toca vivir con ello. Y lo vivo con naturalidad aunque no me guste".