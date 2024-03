Ramírez: "Fuera de casa tenemos que mejorar"

¿Cómo está el equipo y cómo ves al rival?

"Están compitiendo muy bien. Están haciendo partidos en los que no pierden la cara hasta el final. Sufren cuando les dominan y son capaces de hacer daño. Esperan su momento para aprovecharlo. Nosotros estamos muy bien. Sabemos lo que nos podemos encontrar y lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner el foco en hacer mejor las cosas fuera de casa".

¿Qué es lo que más destacarías del Amorebieta y en qué ha cambiado tras la llegada del nuevo entrenador?

"Son super disciplinados en el posicionamiento. Tienen muy claro el plan de partido. No digo haberlo simplificado. Pero tienen ideas muy claras en ataque y en defensa y tratan de ser fieles. Les veo generosos en el esfuerzo, comprometidos y queriendo hacerlo bien. Desde el cambio de entrenador se ha visto. Son más sólidos y tienen claro el plan".

Son tres derrotas fuera de casa seguidas...

"Sí le doy importancia. No lo considero un problema, pero es una situación a mejorar. Estamos intentando ver qué nos ha faltado y cómo debemos afrontarlo. Con la responsabilidad de que tenemos que competir mucho mejor fuera de casa. Queremos mostrar una versión más fiable".

¿Ha incidido más de la cuenta en el balón parado?

"Somos el equipo que menos encaja en acciones a balón parado. Y eso habla del buen trabajo".

¿Al equipo le falta atrevimiento para comandar los partidos?

"Hay que entender la condición del rival. Te dice cómo atacar y cómo defender. Queremos ser nosotros tanto en ataque como en defensa y a eso le damos importancia. Tenemos la información del rival, lo que nos vamos a encontrar e insistimos en lo que queremos ser nosotros".

Sobre Djuka

"El partido fue consecuencia de su semana de trabajo. El Djuka que se vio es el que venía viendo por semana. Con ganas, con mucha presencia, buenas acciones... El reto será competir así de bien siempre".

Sobre Mario

"Ya se va encontrando mejor, sin molestias. Si seguimos cuidando su carga de entrenamientos, iremos viendo una mejor versión de él. Tiene muchas ganas de ayudar".

¿Se ha hablado en el vestuario el tema de los pitos de El Molinón?

"Esto va de expectativas. Cuando no esperas, todo lo que viene es gratis. Cuando me genero expectativas es cuando nos frustramos. No he dedicado ni un segundo a hablar de eso durante la semana".

Sobre Campuzano

"Depende de su evolución y de cómo responda a los estímulos. Está con los fisios y con el readaptador. Está dentro del programa de readaptación e irá dependiendo de la respuesta".

¿Ves al equipo preparado para saber manejar las expectativas?

"Lo veo bien, porque no podemos manejar lo de fuera. No nos va a consumir energía ni el halago ni el desprecio. No podemos movernos en esa ola".

¿Nacho Méndez necesita descanso?

"No. Viene de un año parado y está sumando muchos minutos. Y ha estado con un rendimiento físico, como toda la plantilla, por encima de su media. Y por encima de lo que suele considerarse como normal. Cuando vienes de un año parado es normal que lo acuse y que no mantenga el nivel tan alto tanto tiempo. No está en un estado en el que necesite un descanso. Está con normalidad y se encuentra bien. Sabiendo de donde viene y lo que ha sido capaz de hacer durante el año".

¿Se está valorando lo suficiente la temporada que está haciendo el equipo?

"La valoración es siempre a la interna. Siempre lo de fuera no tiene información. Yo sí la tengo. Y a partir de ahí tomamos decisiones".

¿Pediría a la afición que habrá partidos muy sufridos?

"Lo sabemos todos eso. Sabemos cómo es la Segunda División. Preferimos esta tensión a la de descender de categoría".

Equipos que están todo el año arriba, ahora parecen descartados y equipos que nunca han estado arriba parece que piensan en Play Off o ascenso directo, ¿Crees en la flecha para arriba o para abajo?

"Hay equipos que parece que llevan con la flecha para arriba desde noviembre y sigue, pero no pasa nada. En esas flechas de esos indios no me las creo. En una Liga tan larga pueden pasar muchas cosas, pero también hay mensajes que distorsionan y que hacen creer una realidad que no es".