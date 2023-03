Ramírez ante las dudas en defensa: "No cuento las bajas, cuento los que tengo disponibles"

Sobre el Granada

“Se están jugando el ascenso. Tiene jugadores de mucha calidad. Recupera a uno de los mejores goleadores de la categoría. Sabiendo eso y que jugamos en casa queremos hacer buenos los puntos que sumamos fuera”.

Sobre las bajas

“No cuento las bajas, cuento los que tengo disponibles. Con esos funcionamos y vamos el domingo”

¿Se siente respaldado tras las palabras de Irarragorri?

“Lo siento cada día y cada semana. Se hacen evaluaciones a través de procesos y no de resultados. No cuando se gana esta todo perfecto y cuando se pierde todo mal. Hay muchas cosas que analizamos en el día a día”.

¿Qué alternativas maneja para la defensa? ¿Maneja poner tres centrales?



“No me convence la defensa de tres por el número de efectivo. Tengo muy claro el plan de partido, probando diferentes cosas y protagonistas. La gente que lo va a hacer está preparada. Sabiendo que hay chicos de Mareo que nos están ayudando y lo van a seguir haciendo. Y sabiendo también la limitación de fichas en el campo. Los chicos nos van a ayudar”.

¿Maneja la opción de Varane como central?

“Varane ya ha jugado de central en el filial. Es un perfil de mediocentro que lo puede hacer de central. También de interior. Tiene manejo y capacidad defensiva como para hacerlo a una de esas tres alturas”.

¿Ha encontrado causa para tantas lesiones?



“Podemos pensar muchas cosas. El estado del césped no ayuda. Y no le pasa solo al primer equipo, también al fútbol base. Ya lo estamos cambiando. Era un factor que afectaba al primer equipo y al fútbol base. A partir de ahí hay un montón de elementos. Ahora estamos funcionando mejor desde la preparación física con el cuerpo médico para que estemos todos coordinados y vayamos manejando a los que no se han lesionado pero están en riesgo de lesión. Por sobrecargas o porque han llegado en condiciones que no son óptimas”.

¿Qué le parece vayan varias jornadas jugando después de rivales directos? ¿Se fija en ello?



“Dentro del equipo cada uno lo vivirá de manera diferente. Yo no estoy pendiente de eso para nada. No me afecta para nada el ritmo de los otros partidos”.

Justo cuando mejor estaba el equipo en defensa llegan las bajas, ¿Le da vueltas a eso?

“Que me dé rabia o me ponga a pensar que no tengo a uno u a otro no me ayuda. Veo a quien tengo y preparo el partido. Y con eso tiro para adelante. Lamentarme me resta energía y me desenfoca”.

¿Ha hablado con Marsà a raíz de su expulsión?



“Marsà es un chico muy joven y quería tener una conversación en la que pudiera tener aprendizaje. Es consciente y pidió disculpas. Le va a servir para aprender. Es un chico inteligente y equilibrado”.

¿Cómo plantea parar la capacidad goleadora del Granada?



“Estamos intentando desactivar la movilidad que tienen y la velocidad que tienen en campo contrario con espacios. Sabiendo que son muy peligrosos con espacios y que se encuentran muy bien tenemos que ser muy generosos en el esfuerzo y darle continuidad a la agresividad y a la seguridad defensiva”.

¿Cuál ha sido la clave para que en los últimos partidos haya mejorado la imagen defensiva?

“En ataque organizado los rivales no nos generaban peligro en ningún partido. Nuestra organización defensiva estaba siendo buena porque no nos estaban generando. Hay un par de partidos puntuales que es más tema de transiciones que nos cogen descubiertos. Si quieres progresar tienes que estirarte un poco más, quizá asumir más riesgos. No creo que no estuviéramos haciendo algo. Desde la organización defensiva no nos estaban generando. Ha sido más cosa de errores en transiciones”.