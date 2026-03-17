Los precedentes a los que se puede agarrar el oviedismo para creer en la permanencia

Tras la importante victoria ante el Valencia CF (1-0), el Real Oviedo afronta las últimas diez jornadas de liga con 21 puntos y a siete de la permanencia, marcada por el Deportivo Alavés con 28. Es un escenario en el que la salvación se antoja muy complicada, pero no imposible. Existen tres precedentes en este siglo que invitan al oviedismo a creer en que la distancia es remontable para soñar con una salvación histórica.

el milagro de manolo jiménez en el zaragoza

El caso más reciente y uno de los más sonados fue el milagro de Manolo Jiménez con el Real Zaragoza en la 11/12. El técnico sevillano consiguió levantar una distancia de 12 puntos con la salvación. Al término de la jornada 28 en la que ahora se encuentra el Oviedo, el Zaragoza estaba a 8 puntos de la permanencia. Y en las últimas diez jornadas, Jiménez sumó siete victorias (21 de los 30 puntos posibles) para evitar el descenso del conjunto de La Romareda.

ÁNGEL DE CASTRO Manolo Jiménez, junto al banquillo antes de un partido del Real Zaragoza

la increíble remontada del espanyol de pochettino

En la temporada 08/09, el RCD Espanyol de un joven Mauricio Pochettino terminaba la jornada 28 como colista de Primera, con 22 puntos y a 8 de la salvación. Y en las diez jornadas restantes, el equipo perico consiguió más puntos de los que ya llevaba para afianzar su permanencia a falta de una jornada. Pochettino sumó 25 de los 30 posibles, con ocho victorias, un empate y una sola derrota en el Vicente Calderón.

EFE Mauricio Pochettino, técnico del Espanyol en la salvación del 2009

la salvación 'imposible' del mallorca

Una vez superada la jornada 28 en la 04/05, el RCD Mallorca veía la salvación a siete puntos, marcada por el Racing de Santander con 34. Y la situación se recrudeció todavía más. Terminada la jornada 31 y con solo siete por disputarse, el Mallorca de Héctor Cúper estaba a 10 puntos de la permanencia. Parecía imposible, pero los bermellones lo consiguieron. Fueron siete finales en las que consiguieron 15 puntos y ni una sola derrota para certificar una salvación histórica.

COPE Mallorca Héctor Cúper

De vuelta a la actualidad, al Oviedo lo acompañan en la zona roja el Levante UD y el Elche CF. Son los tres equipos que tienen la misión de escapar del descenso. En las 25 temporadas de Primera en este siglo, en nueve bajaron los mismos tres conjuntos que ocupaban los puestos de descenso al término de la jornada 28, y en las otras dieciséis campañas, alguno de esos clubes logró la salvación.