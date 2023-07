Pocas conclusiones de la primera prueba: "Me parece interesante ver a Camarasa como mediapunta"

El Real Oviedo disputó su primer partido de preparación ante el Racing de Santander este martes en El Berrón. Acabó con derrota y los jugadores acusaron el peso de las sesiones duras de pretemporada. Se pueden sacar pocas conclusiones del encuentro, que lo que sí ha permitido es ver a los nuevos fichajes en acción y lo que ahora demanda el mercado. Hablamos de la actualidad azul en Deportes COPE Asturias con Sergio Fernández.

Que también apunta a la excesiva carga en estos momentos de pretemporada: "El principal problema está en las piernas de los futbolistas. Hay muchas sesiones, suelen ser tramos aburridos para los futbolistas y con un viaje como el que había es difícil meterse en un partido".

Una de las pocas novedades que se pudo ver era el dibujo. Condicionado por la ausencia de Bastón, la no continuidad de Obeng y a expensas de la incorporación de Alemao, Cervera solo contaba con Millán y Masca como delanteros centro. Eso hizo que se inclinara por otro sistema: "Me parece interesante ver a Camarasa en el 4-2-3-1, lo hemos hablado más veces, pero lo que están entrenando parece más encaminado a que el sistema principal fuese con dos delanteros. Se vio algún mínimo mecanismo como que se buscaba a Millán, que es una característica interesante nueva para el equipo, ir al espacio y a la espalda de los defensas. Es un chico bastante fuerte aunque no lo parezca. Gana disputas, es rápido...".

Ya se pudo ver a los cuatro fichajes que están en dinámica desde hace días, a expensas de que lleguen más refuerzos: "Me gustó escucharle ese optimismo moderado de que le estaban gustando de terminados jugadores. Creo que son fichajes enfocados al plan de Cervera, pero no acabo de ver jugadores diferenciales. El Oviedo ha hecho el fondo de armario que le faltaba del año pasado y faltan los dos o tres claves más Camarasa".