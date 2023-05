Pichu Cuéllar: "Siempre pienso que estoy jugando mi último partido con el Sporting"

Iván Cuéllar, portero y capitán del Real Sporting, compareció ante los medios de comunicación a tres días para el derbi asturiano frente al Real Oviedo. A las puertas del que podría ser su último derbi.

¿Cómo afronta el Sporting este derbi?

"Con ganas. Es un día importante para todos. Llega en un momento idílico porque ganar nos haría consagrarnos matemáticamente en la categoría".

No has podido ganar ningún derbi.

"No he podido jugar muchos, pero de los que he jugado o he podido ganar ninguno. Es una motivación más como profesional, llevarme conmigo una victoria en el derbi".

¿Habéis trabajado en un cambio de mentalidad para este derbi?

"Creo que no hace falta más que enfocarse en lo de este fin de semana. Lo del pasado no se puede cambiar. Focalizarte en este partido hace que puedas cambiar hábitos y, sobre todo, la mentalidad. La conexión de la afición con el equipo en estos últimos partidos en casa ha sido vital. Equipo y afición hemos priorizado ganar, por encima de las formas, dadas las circunstancias".

El Oviedo.

"Vienen de una racha muy positiva. Tienen la mentalidad muy asentada, siendo prácticos pero sabiendo lo que hacen. Nos toca trabajar para contrarrestar sus puntos fuertes y atacar sus puntos débiles".

¿Cómo puede afectar que ninguno de los dos equipos se juegue demasiado en la clasificación?

"Me lo juego todo y creo que ellos no se juegan nada más allá de quedar lo más arriba posible. El enfoque del equipo debe de ser ganar los tres partidos que nos quedan".

¿Tienes la sensación de que estás jugando tus últimos partidos con el Sporting?

"Siempre tengo la sensación de que estoy jugando mi último partido con el Sporting. Me ayuda a dar lo mejor de mí. Es un poco 'triste', porque uno no quiere separarse de lo que quiere".

¿Asumes ya que te vas?

"No asumo nada. Hago hincapié en lo que puedo hacer para disfrutar, para divertirme y, sobre todo, para saborearlo".