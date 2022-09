Pedro Morata en #DCA: "El mensaje de Irarragorri a la RFEF es una inversión de 100 millones"

Pedro Morata, periodista de la Cadena COPE, ha desvelado hoy el proyecto que Alejandro Irarragorri, presidente del Sporting, presentará este jueves 29 de septiembre ante Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol. "Alejandro Irarragorri va esta semana en persona a la RFEF a presentar su proyecto de inversión de 100 millones de euros para el Sporting y El Molinón", desveló Pedro morata en su cuenta de Twitter.

Hemos hablado con él en Deportes COPE Asturias sobre los puntos claves de esta noticia.

"Veo que es una noticia de impacto en Asturias. A mí me ha llegado de rebote. Estaba contrastando una información con respecto a la candidatura del nuevo Mestala para el Mundial de España y Portugal, si es que finalmente es así. Le argumenté a la RFEF las dificultades de Mestalla para tener una candidatura formal y seria. El estadio está sin terminar y hay unas grandes diferencias entre el propietario del valencia y las autoridades valencianas. En esa conversación, le hablé de la falta de implicación de Peter Lim con el proyecto de terminar el nuevo estadio. Frente a eso, la fuente oficial de la RFEF con la que yo hablaba, me contrapuso el caso del Sporting. Me dijo que con Orlegi Sports era todo lo contrario. Les esperan en la Federación y me hablaba de que Irarragorri les presentará un nuevo proyecto de inversión de 100 millones de euros para El Molinón y para el propio Sporting de Gijón. La Federación puso como ejemplo a Orlegi en contraposición a Peter Lim".

Irarragorri, por lo que cuentas, se presenta como un empresario solvente para la Federación Española.

"Sí, esto es claro. También te digo que, por mi experiencia, he conocido a muchos inversores. A estas personas hay que verles la patita en el transcurso del tiempo. Conozco a muchos inversoers que han prometido muchas cosas. El mismo Peter Lim, cuando compró el 70% de las acciones, firmó que tenía que tenía que terminar el nuevo estadio antes de mayo del 2021. Eso está firmado con una administración... y lo ha incumplido. Lo importante son los hechos, pero sí te puedo contar que el mensaje de Irarragorri a la Federación es este: un proyecto de 100 millones. Me da tranquilidad que el presidente del Sporting vaya en persona a la Federación. Peter Lim nunca ha tenido una reunión presencial con las instituciones".