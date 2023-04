Pedro Díaz: "Igual damos la sorpresa y terminamos mirando hacia arriba"

Pedro Diaz ha sido premiado como mejor jugador del mes de marzo en el Sporting.

¿Cómo llevas las molestias que te han acompañado toda la temporada?

“Estoy muy bien físicamente. No tengo molestias en el pubis ni en otros sitios. Está controlado. Estoy muy bien”

Pretemporada en México.

“A día de hoy no hemos comentado nada de la pretemporada. Bastante tenemos con este final de temporada. Primero vamos a acabar esta temporada como Dios manda y luego veremos la pretemporada".

¿Cómo está el vestuario con esta racha de resultados?

“Respiras un poco después de dos victorias, pero no nos quedamos con esto. Queremos más. Veo la misma dinámica dentro del vestuario que hace dos o tres semanas. Seguir la idea, ir con el mister todos. Misma dinámica, más tranquilos”.

¿Os ha sorprendido a vosotros mismos la reacción del equipo?

"Te ciñes a la idea y sigues luchando. Aunque no salgan los resultados de primeras, si sigues confiando en la idea y luchando las cosas van saliendo. Se puede llevar a todo en la vida".

Terminas contrato en 2024. ¿Has hablado de renovación con el club?

“No me gusta hablar de pasado ni de futuro. No he hablado nada, que tenga lo que tenga que venir. Tengo mucho que aprender todavía. En ello estoy”.

Explosión de Varane.

“Siempre que vengan jugadores que aparezcan del filial se ven con buenos ojos. Varane si explota ese fisico no se sabe donde puede tener el techo. Que aporte lo que pueda que va a ser mucho”.

Partido ante el Alavés.

“Nos esperamos un partido complicado, como todos. Da igual el rival, está todo muy igualado. Nuestra gente va a estar con nosotros”

¿Dónde está el techo de Pedro Díaz?

“No lo sé y me gusta porque si no lo sé, puede estar lejos".

¿Puede el Sporting cambiar el fútbol 'vertical' por un fútbol 'de toque' al estilo del cambio que ha experimentado la Real Sociedad?

“Creo que sí porque tenemos jugadores de muy alto nivel. Si tienes jugadores que pueden jugar por abajo, se puede. Confío en que se pueda conseguir”

Objetivo final de temporada.

“Sumar tres puntos y ver lo que pasa con los demás equipos. Nunca se sabe. Llevamos toda la temporada mirando hacia abajo, pero igual damos la sorpresa y al final hay que mirar para arriba"”