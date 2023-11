Pascanu y la clasificación: "No la miro mucho... No quiero que se me vaya la cabeza"

Valoración personal y colectiva después de 15 jornadas

"Veo al equipo bien. Creo que hemos empezado bien. Queda mucho por delante y queremos seguir en este camino".

¿Seguir en la segunda posición después del empate da más valor al punto?

"Pudimos haber ganado, jugábamos en casa... Pero cualquier rival nos pone el partido difícil. No hay partido fácil en Segunda".

¿Estás más convencido ahora que antes de haber tomado la decisión de firmar por el Sporting?

"Estoy muy contento por haber tomado esta decisión. Estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo y estoy disfrutando del día a día. De los entrenamientos, de los partidos, de la ciudad, de la afición... De momento me encuentro muy bien".

¿Te da la impresión de que la categoría está este año tremendamente igualada o ves a equipos que se puedan desmarcar?

"Es una categoría muy equilibrada. Cualquiera de los diez primeros puede dar un paso adelante en cualquier momento de la temporada. No creo que se lo disputen entre dos o tres equipos. Y abajo, como estamos viendo, los equipos también aprietan y sacan puntos a los de arriba".

¿En el vestuario habláis de la posición en la tabla?

"Pensamos solo en el partido a partido. Ni he mirado mucho la clasificación. No quiero que se me vaya la cabeza. Solo quiero estar concentrado en cada partido y seguir mejorando la racha".

Pero es inevitable verse segundo, en ascenso directo...

"Tenemos que mirar siempre hacia adelante. Ver a cuántos puntos estamos del primero. No creo que tengamos que mirar hacia abajo. Estamos en una racha buena y ojalá podamos seguir así muchos partidos. Habrá momentos difíciles en la temporada".

¿Cómo ha sido el entrenamiento sin Ramírez?

"Lo he pasado bien hoy. No porque falte el míster, pero ha sido un entrenamiento muy bueno. Hemos disfrutado".

¿Te imaginabas jugar tanto como lateral? ¿Qué os pide a ti o a Guille?

"No lo habíamos hablado previamente. Un par de días antes del Mirandés fue cuando lo hablamos. Se ve en el campo que somos dos laterales diferentes. Guille es un poco más ofensivo y tenemos algo más en ataque. Pero cada partido necesita una cosa y está mejor para el equipo tener jugadores que pueden compensar en cualquier momento".

¿Qué te está pareciendo Hassan?

"Estoy muy contento que no tengo que enfrentarme a él y que lo tengo en mi equipo. Le puedo dar el balón y que encare el otro lateral. Que el otro le defienda".