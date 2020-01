“El objetivo sigue claro: jugar en Primera División con el Sporting”. Así de tajante se muestra Jean-Sylvain Babin, defensa del conjunto rojiblanco, en su visita a Deportes COPE Asturias. El jugador sportinguista ha expresado, durante la entrevista en el Bar Deportivo Carling Goal, cuál es su deseo durante los tres años de contrato que tiene en el club rojiblanco: “Dejar al Sporting donde estaba cuando llegué, en Primera”.

Babin admite que esta temporada, al igual que el equipo, no está ofreciendo su mejor versión. “No me veo al nivel del año pasado, es algo que hay que decir. Mi rendimiento está siendo como la imagen del equipo, irregular. No es algo físico, porque mi porcentaje de grasa y peso sigue siendo el mismo que el año pasado. Cuando el equipo no funciona, las individualidades tampoco destacan. Trabajo cada día para mejorar mi rendimiento”. Con el inicio del año, el central observa una mejoría en su juego: "En este mes de enero se está viendo un mejor Babin. Espero seguir así hasta el final”.

El jugador del Sporting no cree que la situación que atraviesa el equipo rojiblanco tenga que ver con un problema de “carácter”. Para Babin, “no falta carácter, sino que falta hacer las cosas bien, con y sin balón. Por supuesto que hay líderes en el equipo”. En el final del mes de enero, el defensa ve al Sporting aún con opciones de aspirar a la zona alta. “Creo que nos podemos meter en el 'play off'. Hay muchos equipos entre el sexto y nosotros, es cierto, pero si mejoramos fuera de casa, pienso que es posible", apunta.