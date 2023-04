Montoro en COPE: "Aún no he renovado, pero me gustaría seguir en el Oviedo"

Ángel Montoro es uno de los nombres propios en la actualidad del Real Oviedo. Tras una temporada irregular se ha hecho con el puesto de titular en los últimos partidos: Leganés, Granada y Eibar, en los que el Oviedo ha mostrado una buena versión. Llegó como uno de los fichajes estrella en verano, aunque pronto vio como los responsables de su fichaje, Jon Pérez Bolo y Tito Blanco, salían del club. Nos atiende Ángel Montoro en Deportes COPE Asturias en un momento clave de la temporada, con muchos temas encima de la mesa.

De Valencia. Cómo está el Valencia, que es tu equipo, donde te formaste.

"Me da mucha pena ver cómo están. Espero que salgan de ahí y pasen página rápido. Confío en que no bajen, que haya tres peores. Tienen buena plantilla, pero a nivel institucional hay un 'batiburrillo' importante".

Debutas con el primer equipo del Valencia con 19 años y jugaste cuatro partidos: ante Madrid, Barcelona, Atlético y Zaragoza.

"Fue una temporada complicada porque apartaron a Cañizares, Albelda y Angulo. Subió el entrenador del filial y debuté contra el Madrid. Luego llegó Koeman y me dio partidos de titular. Fue un año complicado y luego me marché".

De todos los clubes de tu carrera, fuera de Granada, ¿qué experiencia es la que más te marca?

"Me marcó mucho Irún. Fue un año difícil para mí, pero encontré un grupo que entrenaba muy intenso. Desde ahí le di mucha más importancia a la intensidad en los entrenamientos, que ahora creo que es fundamental. Jugué pocos minutos, pero fue una experiencia que me sirvió para crecer y mejorar. Fue el año que ascendieron a Segunda y apostaron por mí. Luego salí a Huelva. Aquello lo guardo con mucho cariño, más allá de los problemas de cobro del final. Agradezco mucho a todos los clubes donde he estado".

¿Qué encuentras en Granada para triunfar de esa manera?

"Apostamos por ir a Granada, mi mujer y yo, porque consideramos que era un proyecto interesante. El primer año fue complicado porque las expectativas eran muy grandes. En Segunda, cuando bajas de Primera, el objetivo es el ascenso. El segundo año fuimos de humildes, Diego Martínez confía en mí y las cosas salieron muy bien, la verdad. Conseguimos cosas impresionantes con ese grupo".

Impresionantes hasta el punto de jugar Europa por primera vez y marcar un gol en San Paolo.

"Orgullosos de llevar al Granada a Europa por primera vez después de 90 años de historia. Fue inolvidable. El gol dejó marcado a mucha gente. Hice feliz a muchas personas que en ese momento no pudieron disfrutarlo con nosotros desde el campo. Es algo que me llevaré para siempre".

Es el gol de tu vida. Complicado que lo mejores...

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Soy de hacer pocos goles (risas). Feliz de hacer feliz a la gente. En esta profesión tenemos la oportunidad de hacer felices a las personas. Tenemos la oportunidad de hacer feliz a mucha gente y yo trato de hacerlo cada partido".

¿Por qué no renuevas en Granada cuando bajan a Segunda?

"Si te soy sincero, no lo sé. Recibí una llamada y me dijeron que la propiedad no quería que continuase, que querían apostar por otra gente. Quería quedarme porque lo considero mi casa, de hecho quiero volver allí a vivir porque hemos sido muy felices. Yo creí que aún podía dar fútbol y me aparece la oportunidad del Oviedo, así que contento porque hayan confiado en mí".

El homenaje en Granada te llegó con la camiseta del Oviedo.

"Fue muy especial. Tenía un compromiso con un niño para darle la camiseta. Cuando volví, vi a mucha gente del club haciéndome un pasillo. Fue improvisado. Víctor Díaz, Quini, Puertas y Carlos Neva, con los que viví todo allí, se acercaron, me dijeron que esperase un poco. Agradecido".

Se dice que Ángel Montoro se lesiona mucho. En tu presentación dijiste que se comentaron muchas cosas que no eran verdad.

"Cuando salí del Granada, ciertos periodistas hicieron comentarios sobre cosas que no me gustaron. Antes de volver a Granada hablé con varios de ellos y reconocieron que no habían estado acertados en sus declaraciones. Pudimos arreglarlo. Yo quería demostrar que podía estar para muchos partidos. Llevo 28 partidos jugados este año, que son cifras considerables. Espero jugar los partidos restantes y ayudar al Oviedo a conseguir cuantas más victorias, mejor".

Se dijo que no renovabas en Granada porque te lesionabas mucho.

"Yo también podría contar muchas historias sobre las lesiones que tuve allí por forzar para estar disponible porque el míster consideraba que tenía que jugar. La gente no era consciente de que mi físico estaba en riesgo si jugaba. No le doy más importancia porque la gente me ha agradecido cuando he vuelto y yo les estoy agradecido a ellos".

Para llegar a Oviedo, ¿el primero que te llama es Tito Blanco?

"Sí, me llamó y me preguntó si estaría dispuesto a venir al Oviedo. Luego hablé con Jon (Pérez Bolo) y aquí estamos".

¿Por qué elegiste Oviedo?

"Porque es un club que no está en la categoría que merece, tiene que estar más arriba. Vengo con la ilusión de intentar conseguirlo, pero es cierto que está siendo un año complicado. Desde el principio no fueron bien las cosas. Hay que acabar lo mejor posible, tratar de darle victorias a la afición y hacerles disfrutar porque, al igual que está siendo un año duro para los jugadores también lo está siendo para nuestra gente".

Imagino que cuando llegaste nunca pensaste en pelear la permanencia.

"Así es. Iniciamos la temporada con un objetivo muy claro. Los resultados no llegan, aparecen los cambios, cuesta adaptarse a las cosas nuevas... Ahora hay que amarrar el objetivo pronto y pensar en lo siguiente".

¿Cómo viviste la salida de Tito Blanco y de Bolo?

"Es complicado. Soy una persona que no lleva bien los cambios porque considero que la culpa es mía y de mis compañeros. Somos los que estamos en el verde y los que tenemos que sacar los resultados. Estoy muy agradecido por la confianza que me mostraron al traerme aquí. Siento que parte de la culpa de que no estén aquí es mía".

Llega Cervera. ¿Qué aporta a su llegada al vestuario?

"Sabemos la filosofía que tiene Álvaro. Juntarse, estar arropados, transmitir que es importante dejar de encajar goles. Sacamos victorias, salimos de abajo y luego hemos vivido una racha complicada. Por suerte, en Leganés pudimos ganar y revertir esa racha. En Granada merecimos más y contra el Eibar generamos muchas ocasiones; nuestra gente creo que salió satisfecha del trabajo del equipo".

Sois el equipo que menos goles marca en Segunda. Cervera ha dicho varias veces que la plantilla tiene poco gol. ¿Estás de acuerdo con eso?

"Los números están ahí. Son 34 jornadas en las cuales no hemos sido capaces de hacer dos goles en ningún partido. Es una situación muy extraña porque veo a mis compañeros día a día y en los entrenamientos hacemos muchos goles. Ojalá cambiar eso el domingo. No podemos obsesionarnos tampoco".

Tiene que ser duro para el vestuario escuchar de tu entrenador que a nivel ofensivo la plantilla tiene poco gol.

"Al final los números son los que son. No estamos siendo capaces de meter dos goles. Hay partidos que nos quitan un penalti... las temporadas, a veces, son muy extrañas. Tenemos potencial para hacer más de un gol y estoy seguro de que va a llegar, pero la realidad es la que es y tampoco hay que ocultarla".

¿La entrada de Montoro, Borja Sánchez y Hugo Rama en la mediapunta explica la mejora del Oviedo con balón?

"En los últimos partidos, el míster nos ha pedido que salgamos desde atrás con balón. Mi labor es dar un paso atrás e iniciar el juego. Estamos llegando a campo rival con el balón dominado, encontrándonos mejor. Tenemos jugadores para poder hacerlo, de esa forma podemos hacer ocasiones y lo estamos demostrando. Vamos a Las Palmas ante un equipo que se encuentra muy cómodo con balón, pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a tratar de aprovecharlas".

Parece evidente que habéis mejorado con balón.

"Estamos pisando más área rival, generando más ocasiones y llegando a campo contrario con más gente. Cuando tienes más gente en área rival o en campo rival, siempre estás más cerca de hacer gol, por estadística te puede caer".

¿Qué jugadores del Oviedo te llaman la atención por su nivel individual?

"Lucas Ahijado me parece un jugador con un recorrido tremendo. A poco que pueda pulir dos cosas, tiene potencial para jugar en una categoría superior. Abel Bretones nos ha demostrado que tiene un nivel altísimo. Tiene unas condiciones muy importantes y, si sigue una progresión, puede dar que hablar en el fútbol. En el día a día te das cuenta de detalles que te pasan por alto en la competición".

Así que ves a Lucas y a Bretones con nivel de Primera División.

"Creo que tienen potencial para estar y confío en que lo consigan. También te puedo hablar de la seguridad de Costas y Dani Calvo, Oier también lo ha hecho bien...".

Si es que el Oviedo tiene un buen equipo, ¿no?

"Estoy completamente de acuerdo. Tenemos una plantilla compensada y merecemos estar mucho más arriba, pero es de esas temporadas en las que las cosas no salen. Ahora hay que ganar partidos cuanto antes".

¿Te encuentras en tu mejor momento de la temporada?

"Me gusta tener contacto con balón. Dar facilidad a los compañeros para que reciban en buenas posiciones para generar peligro. Desde atrás lo veo todo de cara y me encuentro más cómodo. Creo que el equipo está más fluído y eso influye en que nos encontremos mejor. Siempre digo que, cuando el equipo va bien, todos parecemos mejores, y cuando va mal todos parecemos más flojos".

Llegaste como uno de los fichajes estrella en verano, procedente de Primera División. ¿Qué le dices a la gente que esperaba más de ti?

"Yo también esperaba dar más rendimiento, porque lo tengo y porque estoy convencido de que lo voy a dar. Quiero demostrarlo para agradecer la confianza que todo el mundo ha tenido en mí. Espero que en estos ocho partidos siga esta progresión y pueda ayudar al equipo, que es lo que quiero siempre".

En tu contrato hay una cláusula de renovación automática por partidos jugados. ¿Has renovado ya?

"No. Tengo una opción por partidos, pero aún no está cumplida. No pienso en la cláusula ni en el año que viene porque primero hay que cumplir los objetivos de este año. El fútbol es el día a día, que es lo que determina lo que te mereces o no te mereces".

¿Qué terminos incluye la cláusula?

"No lo sé exactamente. Sé que me faltan todavía partidos. Se puede cumplir en los ocho que quedan, pero no sé decirte exactamente cuantos me faltan. Es algo que no me importa. Pienso en el siguiente partido, lo que tenga que llegar llegará. El rendimiento determinará si tengo que seguir o no".

¿A ti te gustaría seguir en Oviedo la próxima temporada?

"Sí. Considero que estoy en deuda con la gente. Todavía no he dado lo que le puedo dar al club y al equipo. Trabajo y entreno cada día para encontrar mi mejor versión y ayudar al equipo a conseguir victorias, que es lo importante en el fútbol".

Ya estás preparando el futuro estudiando para director deportivo.

"Formarse es muy importante. Lo que aprendes lo llevas en la mochila. Hay que estar preparado para cualquier oportunidad".

Y como director deportivo, ¿renovarías a Cervera?

"(Risas) Es algo que no manejo yo. La idea del club determinará si lo quieren renovar o no. Estoy agradecido porque está confiando en mí, más o menos. Trabajo cada día para que me ponga. El club decidirá si le renuevan o no según su proyecto".

¿Ves potencial al proyecto de Grupo Pachuca para subir a Primera?

"Veo un proyecto con muchísima ambición. Tienen un objetivo muy claro, que es hacer un club más fuerte y más importante. Ya se están dando pasos para ello y el ejemplo es la Ciudad Deportiva, que es el futuro del club. Ahí se forjan los talentos del futuro. El club está tratando de hacer las cosas muy bien y espero lo consigan porque que la ciudad y esta afición se lo merecen".