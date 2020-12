Menéndez Vallina reaparece en la Junta de Accionistas

El presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, reapareció de manera pública en la Junta de Accionistas del club azul. No lo hizo de forma presencial, pero sí envió un mensaje muy cariñoso a la afición carbayona con un vídeo al comienzo del acto.

“Siento no poder estar con vosotros, estoy en plena recuperación aún. No quiero perder la oportunidad de dar las gracias al oviedismo por las muestras de cariño que me habéis dado durante este periodo. No ha faltado un día en el que hubiera un mensaje dándome ánimos. Lo agradezco de corazón. Ha sido mi gasolina”, ha reconocido el presidente del Real Oviedo.

Además, se ha mostrado muy agradecido a “Arturo Elías y a su familia, que se han portado de manera muy cercana” y al “Consejo de Administración y a todo el personal del club, que han trabajado duramente en esta pandemia”. Menéndez Vallina recalcó una vez más la implicación del máximo accionista: “El Real Oviedo ha sido uno de los pocos clubes que no ha tenido que hacer un ERTE. Hemos salido de esta crisis sin que les afectara a nuestros empleados”.

El presidente azul también tuvo palabras para la afición tras renovar en masa su carné de abonado para la presente temporada. Vallina alabó “la fidelidad” de los seguidores azules, que han continuado un año apoyando al equipo “sin saber si podréis ir a un partido”. El máximo mandatario azul, que sí ha podido asistir a encuentros de forma presencial, reconoce que “es muy triste ver un Carlos Tartiere vacío, sin el calor de la afición. Ojalá podáis volver pronto”.