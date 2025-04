Marc Soler, ganador de la Vuelta a Asturias, en COPE: "Muy especial ganar en el centenario, pero una lástima que no se haya televisado"

Marc Soler se pasó por los micrófonos de Deportes COPE Asturias tras su brillante triunfo en La Vuelta Ciclista a Asturias. El corredor del UAE Team Emirates, vencedor en la general y en la última etapa con final en Oviedo, se mostró crítico con la ausencia de la televisión y explicó sus sensaciones tras la carrera.

Enhorabuena por la general y por la etapa. "El último día fue una sorpresa poder ganar la etapa porque teníamos otro planteamiento, pero al final salió bien y estoy encantado".

¿Tuviste buenas piernas desde el primer día? "Sabía que uno de los rivales más duros iba a ser Steff Cras. El segundo día tuvo la mala suerte de caer y fue una gran pérdida para la carrera. Estuve muy bien de condiciones y pude rematar".

PACO PAREDES / EFE Podium de La Vueltina

¿Era el objetivo que te marcó Matxin para la carrera? "Era el objetivo. En el UAE hay tanto nivel que nos repartimos las carreras. El objetivo que me dio Matxin para ir líder era Asturias porque en otras carreras me toca ayudar a otro compañero".

Tu segunda ronda por etapas te la llevarás para siempre. "Sí, es mi segunda vuelta por etapas tras la París-Niza. Es muy especial haberla ganado en el centenario, pero una lástima no haber tenido la televisión y más contenido en directo. Nos ha dicho la organizadora que habrá televisión la próxima edición. Es una carrera bonita donde hubo espectáculo todos los días y fue una pena que no se pudiera ver. No tenemos muchas carreras en España y todo lo que se pueda mostrar al mundo es bueno".

Ya ganaste en Covadonga y ahora La Vueltina. ¿Asturias se está convirtiendo en especial para ti? "Es un territorio donde pude conseguir victoria de etapa en los Lagos de Covadonga. Hay poco llano, se me adapta muy bien. Hay mucho ambiente, gente en todos los puertos. En Asturias hay una gran afición al ciclismo y lo demuestran".

Marc Soler levanta el puño en Oviedo

Dos asturianos que han destacado en esta edición: Hugo de la Calle y Samuel Fernández. "Muy bien, son muy jóvenes y van muy bien. El último día no sé si pecaron de confianza o se despistaron. Se fue un grupo muy grande adelante y en un pelotón tan reducido sin muchos corredores fue lo que marcó la diferencia".

¿Con qué etapa te quedas? "Cada etapa tiene sus cosas. La primera hice 2º porque me despisté un poco en el sprint. La de la lluvia fue complicada con final en Lena. No me quedo con una cosa porque hemos ganado etapas y ganamos la general".

¿Cómo celebra un equipo ciclista tras ganar una carrera así? "En los autobuses nos duchamos con la maleta ya preparada. Algún compañero se lleva la bici a casa depende de cómo esté. Todo depende de los vuelos porque pasas mucho tiempo fuera de casa y quieres estar con la familia. Celebré un poco con los compañeros después de la carrera y a descansar para lo siguiente. Ahora a preparar Dauphiné, Tour de Francia y Vuelta a España".