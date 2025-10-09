La Región de Murcia suspende las clases en Cartagena y otros siete municipios ante el aviso rojo por fuertes lluvias y tormentas
La situación climatológica pasará del aviso naranja a la máxima alerta para este viernes y los escolares no irán a clase
La situación climatológica en la Región de Murcia se va complicando por momentos. Los avisos de la Agencia estatal de meteorología han ido aumentado en los últimos días y pasaron de amarillos al naranja que acompaña a muchas zonas en este jueves.
Sin embargo, en las últimas horas se ha agravado la previsión de lluvias y tormentas que se espera en la jornada de este viernes y el Gobierno Regional ha anunciado las primeras medidas para preservar la seguridad de los ciudadanos.
El aviso será ya rojo, máxima alerta y quedan suspendidas para este viernes las clases en los municipios de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón y en las pedanías murcianas de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Avileses y La Tercia.
Ese aviso rojo estará activado desde las 10 de la mañana de este viernes en las zonas citadas y se mantendrá hasta la media noche con posibilidad de lluvia de un precipitación acumulada en una hora: 60 mm y precipitación acumulada en 12 horas: 180 mm.
Las lluvias serán generalizadas en toda la Comunidad y las instituciones llaman a tomar las precauciones necesarias.
También hay un aviso naranja Cartagena este jueves, 9 de octubre. Y un aviso naranja y amarillo para el sábado, 11 de octubre. Están en aviso el resto de la Región y las provincias limítrofes de Alicante y Almería.
Como es habitual ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento de Cartagena activa sus servicios municipales en fase de preemergencia y recuerda a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios: como son revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas. Además, se procederá a balizar el perímetro de árboles de gran porte y al cierre de parques públicos.
CARRETERAS A EVITAR CON LLUVIAS TORRENCIALES
Desde Policía Local de Cartagena se señalan vías a evitar en caso de lluvias torrenciales:
- N-301a con Avda. de la Constitución Española a su paso por la Rambla de "El Albujón" (El Albujón).
- RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida.
- F-37 Desde RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia La Aparecida.
- Camino XIV del Sifón de RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia Los Dolores.
- RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores.
- E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra.
- Calle Antonio Pascual acceso a "Nueva Aljorra" en La Aljorra.