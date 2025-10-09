El Real Oviedo destituye a Veljko Paunović

Veljko Paunović ya no es entrenador del Real Oviedo. El club asturiano ha tomado la decisión de destituir al técnico serbio, que tenía contrato con la entidad carbayona hasta junio de 2026.

A través de un comunicado, el Oviedo ha anunciado que ha tomado "la decisión de resolver el contrato" de Paunovic, que "deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado". De igual manera, "el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona".

En el texto, el Oviedo agradece, "a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico, su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo", recordando que, bajo su dirección, el Real Oviedo consiguió el "ansiado" ascenso a Primera, "un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo".