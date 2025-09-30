REAL OVIEDO
El orgullo de Veljko Paunovic tras la victoria en Mestalla: "Esta victoria nos demuestra que con fe se puede conseguir todo"
El entrenador del Real Oviedo criticó la decisión del colegiado de señalar penalti al Valencia. "Es un penalti regalado", dijo.
Pablo Acebo
Asturias - Publicado el
1 min lectura
