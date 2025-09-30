COPE
REAL OVIEDO

El orgullo de Veljko Paunovic tras la victoria en Mestalla: "Esta victoria nos demuestra que con fe se puede conseguir todo"

El entrenador del Real Oviedo criticó la decisión del colegiado de señalar penalti al Valencia. "Es un penalti regalado", dijo. 

Veljko Paunovic en Mestalla
COPE Asturias

Rueda de prensa de Veljko Paunovic (post Valencia - Oviedo)

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura

