Lucas se apunta al lateral derecho: "Estoy disponible"

¿Cómo se encuentra?

"Bastante bien. Igual es un poco pronto todavía, me falta un poco. El plus que te va dando jugar y entrenar cierto tiempo. Eso me falta un poco".

¿Cómo ha vivido este tiempo apartado?

"Ha sido difícil. A ninguno nos gusta estar apartado, a todos nos gusta estar en el campo y disfrutar. Estaba bastante limitado sobre todo al principio, pero era lo que tocaba. Ahora con ganas de volver a disfrutar y ayudar al equipo".

¿Te ves para ser titular?

"Estoy disponible. El míster es el que decide. Si lo cree conveniente, estaré dispuesto y a darlo todo, como siempre".

Mario llega tiempo parado, ahora también Oier...

"Parece que es un puesto maldito. Oier lo estaba haciendo muy bien. Una pena que pase esto, a nadie le gusta".

Teniendo en cuenta esa baja de Oier, ¿Cuentas ser titular?

“Todos queremos jugar. A todos nos gusta ser titulares, jugar el máximo y ayudar al equipo. A nadie le gusta entrar porque un compañero esté malo o se lesione. Si el míster cree que debo jugar estoy disponible”.

¿Es un partido trampa ante el Cartagena?

“Puede ser engañoso. Los ves ahí abajo, pero ellos hacen sus cosas bien. Situaciones puntuales les hacen perder puntos, pero en Segunda está todo muy igualado. Hay que estar muy atentos y muy concentrados”.

¿Es una oportunidad para engancharse arriba estos dos partidos?

“Son partidos importantes. Los tres puntos siempre son importantes. Esperemos conseguir los máximos posibles y dar una alegría a la afición. Demostrarles que podemos estar ahí”.

¿Sigues teniendo molestias?

“Poco a poco van remitiendo. Queda algún resto todavía. Era una lesión complicada. Estuve mucho tiempo parado y en algún gesto a veces sale alguna molestia o algún dolor. Toca convivir, pero se irán quitando. Se intenta disimular. No es grave, pero hay molestias”.

¿Cómo vivió el cambio de míster?

“Son momentos difíciles. A ninguno nos gusta. Son situaciones que nadie quiere que pase. El club toma la decisión y nosotros la acatamos e intentamos ayudar. Adaptarnos al nuevo entrenador. Tienen estilos diferentes. Lo que haces es adaptarte y coger las directrices que te da él”.

El equipo se está mostrando sólido en defensa...

“Defendemos todos, no sólo los defensas. Todo el mundo ayuda y están trabajando todos muy bien en ese aspecto”.

Su recuperación llega en el mejor momento de la temporada del equipo...



“Cada vez que te lesionas a nadie le gusta. Sobre todo si es una de varios meses. Venga si no vengas de jugar siempre quieres estar en el campo y ayudar. Se hace complicado porque cuando empieza la temporada tienes la expectativa de querer jugar siempre. Y te trastoca. Pero sabes que tienes que seguir trabajando”.

¿Por qué tanta lesión?

“Es difícil sacar una conclusión. Una lesión puede ser por una cosa y otra por otra. Golpe, mal gesto… Es difícil sacar una conclusión. Puede ser un cúmulo. Cada lesión puede venir de un sitio diferente. No nos gusta, en cualquier momento puede llegar”.

¿Después de la acción de su lesión, le pidió perdón el Tenerife o Nacho?

“El club no. El jugador me vino a pedir perdón al descanso y al final. No sé si fue con maldad. Fue una entrada dura. No creo que nadie quiera lesionar a un compañero. No queda otra que asumirlo y trabajar y que quede bien”.

¿Cómo ha visto al equipo estos meses?

“Mis compañeros han hecho un gran trabajo. Salir de ahí no era fácil. Poco a poco lo han ido consiguiendo y es de agradecer. Me incorporo y ayudar en lo máximo que pueda. A ver si consigo mejorar la dinámica o mantenerla”.