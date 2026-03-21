Carlos, Teresa y Enriqueta alzan la voz en el Día del Síndrome de Down: "Queremos valernos por nosotros mismos"

El 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada para dar visibilidad y reivindicar el futuro de las personas con esta alteración genética. Con motivo de esta fecha, Carlos, Teresa y Enriqueta, usuarios de Down Mérida, comparten su historia para demostrar que tener un cromosoma de más no es un impedimento, sino una capacidad diferente.

Su mensaje es claro: luchan por su autonomía y por tener las mismas oportunidades que el resto. Son jóvenes con sueños, pasiones y un futuro por delante que solo necesita un impulso.

Un futuro entre fogones y bodas

Carlos Ferrán lo tiene claro: su pasión es la cocina. Se está formando para ser "pinche de cocina" y sueña con hacer sus prácticas en el hotel Illunion Palace de Mérida. "Eso es lo que me apasiona, me gusta, y eso es lo que me hace sentir feliz", afirma con ilusión, aunque reconoce que todavía no ha tenido su primera oportunidad laboral.

Sus compañeras Teresa y María sí cuentan con experiencia en el mundo laboral. Teresa ha trabajado en una farmacia, una floristería y como conserje en la Asamblea de Extremadura, un puesto que recuerda con especial cariño. María, por su parte, ha sido camarera, auxiliar de guardería y ha trabajado en bodas, su verdadera pasión: "sé que ese es mi futuro", asegura, hasta el punto de haber creado un blog sobre bodas.

La Húngara, un ídolo compartido

Más allá de sus aspiraciones profesionales, Carlos tiene otro gran sueño: conocer a su ídola, La Húngara. Le ha enviado un mensaje a través de las cámaras con una petición especial: "Solo quiero a ver si es posible que me puedas mandar un par de canciones tuyas para yo componerlas, porque yo también compongo". Su admiración es tal que incluso se atreve a pedirle salir en uno de sus videoclips.

Carlos, Teresa y María alzan la voz en el Día del Síndrome de Down: 'Queremos valernos por nosotros mismos'

Olé tú y el arte andaluz que tienes, espero que sigas soñando" Carlos Ferran Usuario de Down Mérida

Un cariño que comparte con sus compañeras, que también se declaran fans de la artista flamenca. Carlos, con respeto, le dedica unas palabras de ánimo: "Olé tú y el arte andaluz que tienes, espero que sigas soñando".

Una carrera para visibilizar

Para seguir visibilizando sus capacidades, la asociación ha organizado la II Carrera Solidaria Síndrome de Down el próximo 28 de marzo en el Parque de las Siete Sillas. Habrá actividades, castillos hinchables y actuaciones de comparsas del carnaval. "Es importante ir porque así podemos divertirnos todos", explica Carlos.

Para que podamos valernos por nosotros mismos" Enriqueta Usuaria de Down Mérida

El objetivo de la jornada, además de pasarlo bien, es lanzar un mensaje a la sociedad. Como resume Carlos, la meta es "para que podamos valernos por nosotros mismos". Se trata, como explica Teresa, de llevar una vida plena: "Podemos salir con los amigos, cocinar o pasar tiempo con la familia".

Esta reivindicación de normalidad se refleja en su día a día. María aprovecha para mandar un saludo a su pareja, Carlos, presente en la entrevista, sellando el momento con un tierno abrazo que demuestra que el síndrome de Down no es ninguna barrera para el amor.