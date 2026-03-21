La voz íntima y contemporánea de la gallega Antía Muíño, en la localidad oscense de Santa Eulalia de Gállego

La cantante, guitarrista y compositora gallega Antía Muíño, calificada como una de las más destacadas voces de la nueva canción gallega, protagoniza la programación de Cosecha de Invierno para este próximo domingo, 22 de marzo, a partir de las 19 horas, con un concierto que tendrá lugar en Santa Eulalia de Gállego, en Corral de García, en una propuesta que destaca por su formato íntimo.

Como es habitual en Cosecha de Invierno, el acceso a este concierto también será gratuito hasta completar aforo, si bien en esta ocasión las características del recinto hacen que el aforo sea especialmente limitado, lo que convierte la cita en una oportunidad única para disfrutar de una de las voces más relevantes de la nueva canción gallega en un entorno reducido.

la oralidad, la música popular, las celebraciones colectivas forman parte de un patrimonio vivo que se reinterpreta constantemente desde lenguajes actuales Merche Albero Técnico de cultura de la Hoya de Huesca

La técnico de cultura de la comarca de la Hoya de Huesca, Merche Albero ha destacado que "en Galicia, el legado cultural, lo tradicional, es materia viva. La oralidad, la música popular, las celebraciones colectivas forman parte de un patrimonio vivo que se reinterpreta constantemente desde lenguajes actuales".

Antía Muíño se ha consolidado como una de las artistas más singulares del panorama musical ibérico actual. De formación clásica y profundamente vinculada a la música tradicional gallega, su trayectoria se caracteriza por una constante exploración de lenguajes sonoros que abarcan desde la canción de autor hasta el jazz y el pop, incorporando también influencias de la música popular iberoamericana. Este eclecticismo configura una propuesta artística difícil de encasillar, en la que conviven tradición y contemporaneidad con naturalidad.

Su primer trabajo, Carta Aberta (2022), supuso un notable impulso en su carrera, superando los dos millones de reproducciones en plataformas digitales y llevándola a actuar en diferentes puntos del ámbito estatal, así como en escenarios internacional es en países como Portugal, Marruecos o la República Checa. Con este álbum, la artista abrió nuevas vías dentro de la canción de autor ibérica, posicionándose como una de sus voces emergentes más destacadas.

En Santa Eulalia de Gállego presentará su segundo disco, Anfibia por veces (2026), un trabajo ecléctico y sorprendente en el que profundiza en su universo sonoro y en el que combina la intimidad acústica con nuevas texturas musicales. Producido junto al destacado productor gallego Hevi (Malandrómeda, Caamaño&Ameixeiras, Mondra, Novedades Carminha), el álbum aborda cuestiones universales como la identidad, el amor, la búsqueda personal o el sentimiento de pertenencia, al tiempo que reivindica el papel de la mujer como creadora e instrumentista dentro de la escena musical.

En directo, Antía Muíño despliega una propuesta que equilibra la delicadeza de sus composiciones con la fuerza del canto tradicional, acompañada por Miguel Arribas al saxofón, Ton Risco a la percusión y Yudit Almeida al contrabajo, conformando un directo de gran riqueza sonora y emocional.

A lo largo de su aún breve pero intensa trayectoria, ha participado en festivales como Jazzaldia (Donosti), Veranos de la Villa (Madrid) o Visa for Music (Marruecos), además de colaborar con artistas como Abe Rábade, Xabier Díaz o Las Migas. Actualmente, forma parte también de la banda Baiuca, con la que gira por destacados festivales europeos.

Este concierto en el cuarto fin de semana de Cosecha de Invierno es una cita única para disfrutar, en un formato cercano, de una de las voces más personales y sugerentes de la música actual.