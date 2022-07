"La llegada del Grupo Orlegi ha generado ilusión"

El nuevo Sporting ya ha echado a andar. Con una importante presencia de aficionados en Mareo y tras recibir el calor de los niños del Campus, después de dos días de reconocimientos médicos, los jugadores rojiblancos han pisado el césped. Y también el cuerpo técnico, con Abelardo a la cabeza, que se ha erigido como figura fuerte después de los últimos cambios y antes del arranque de una nueva tepmorada.

El técnico asturiano ha aprovechado este primer día para repasar la actualidad y para analizar como se presenta la nueva campaña: "Es una nueva temporada ilusionante, con muchas ganas de que empezase. La primera toma de contacto fue buena, con la llegada de los tres fichajes. Contento de empezar ya y poco a poco ir metiendo cosas y asimilando las ideas que quiero".

Los cambios estructurales han afectado de manera directa al club, generando un clima de optimismo que el propio Abelardo percibe: "La propiedad anterior llevaba muchos años y la gente se ha ilusionado con el cambio. Creo que el Grupo Orlegi ha cambiado muchas cosas y quiere cambiar muchas cosas. Nos ha generado ilusión a mí el primero. Estamos muy contentos de su llegada. Hay que ir poco a poco, no vamos a pensar que ahora vamos a meter goles todos los domingos, pero hay una gran sintonía. Muy contento y muy ilusionado".

Todo el cambio de propiedad se gestó con hermetismo, y hasta el propio Abelardo afirma que desconocía la situación: "No tenía ni idea de que iba a haber cambio de propiedad. Me refería a que no podíamos quedar tan mal, que la cantera a pesar de que lo principal no es que queden primeros, no había habido resultados positivos. Todos queríamos mejorar y esperemos que así sea".

Los cambios han afectado a todos los estamentos prácticamente del club, también a la cantera: "Cuando firmo por esos cuatro últimos partidos no exijo tener más poder o tomar decisiones. No soy nadie para decidir. Venía a entrenar y a aportar mi granito de arena. No conozco a David Fernández, la idea que me han transmitido es que trabajemos al unísono. Tenemos que sacar jugadores de la cantera y que sean válidos".

Todavía queda mucho movimiento de mercado en el Sporting, que espera un número importante de fichajes: "Creo que necesitamos que vengan un par de centrales más. Tenemos a Insua en ese puesto y a los dos chicos del filial. Son chicos de gran futuro, si los veo para jugar los pondré, pero tenemos que tener la espalda cubierta. Un lateral izquierdo, arriba... Nos faltan jugadores por venir y el club y Gerardo están en ello. Hemos tenido buena sintonía y no cabe duda de que tienen que venir más jugadores. Sabéis el problema del límite salarial y no es fácil".