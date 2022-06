Hernán Pérez: "Voy dando pasitos cortos y seguros; quizá el siguiente sea la Segunda División"

Hernán Pérez Cuesta sigue aumentando su caché en el mercado de entrenadores. Después de su brillante etapa en Unionistas de Salamanca, donde fue capaz de clasificar al equipo charro para la Primera RFEF, firmó por el División de Honor del Real Madrid. Con el equipo más representativo de la cantera blanca se ha llevado la Copa Juvenil firmando, por segundo año consecutivo, una gran temporada.

Una vez terminada su etapa en Valdebebas, hemos hablado con Hernán en Deportes COPE Asturias para hacer balance de lo que considera una gran experiencia en el Real Madrid, mientras recibe ofertas de LaLiga SmartBank para ocupar un banquillo de Segunda División en la 22/23.

Nos ha hablado de la experiencia que supone dirigir al juvenil del Real Madrid. "No conozco Primera División, pero no creo que sea muy diferente a lo que tenía aquí. Tenía 15 personas en el cuerpo técnico, todos los medios que te puedas imaginar y talento de futbolistas procedentes de todas las partes del mundo. El aprendizaje ha sido tremendo. Es una etapa formativa pero aquí hay que ganar todo, todos los días", dice.

Ha dirigido 'mini estrellas'. Jugadores que apuntan a ser protagonistas del fútbol español y mundial en el futuro. "Cuando te viene un chico de entrenar con Ancelotti, de recibir pases de Benzema o de tirarle a puerta a Courtois hay que hacerles que tengan los pies en el suelo y jugar con los juveniles. Tienen tanto talento que entrenarlos es relativamente fácil", explica.

Tiene claro que Bruno Iglesias es el jugador con más talento que ha entrenado en su etapa en el División de Honor del Real Madrid. "No tengo ninguna duda. Es un talento extraordinario. Está por encima de todos. Tiene que mejorar, tiene mucho talento y un físico que no es normal a su edad", dice sobre el jugador salmantino.

A pesar de ganar la Copa, no le parece injusto tener que salir de Madrid. "En la Youth League nos quedamos en cuartos de final, no llegamos a esa Final Four. Ese es un lunar importante en el Real Madrid. En la exigencia de este club no hay que ganar un título, hay que ganarlos todos". Ahora tiene propuestas de LaLiga SmartBank y reconoce que le gustaría dar el salto. "Estoy muy ilusionado por el futuro. Voy dando pasitos cortos y seguros. Quizá el siguiente sea la Segunda División, me encantaría".

Hernán Pérez no es ajeno a la actualidad del primer equipo y la búsqueda de entrenador ocupa el foco informativo. El mejor colocado para convertirse en nuevo técnico carbayón es Jon Pérez Bolo. "No soy imparcial, me gusta. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Viene de abajo, del barro. Ha tenido que entrenar en Tercera y ha tenido que ascender. También ascendió en Segunda B. Con Bolo, el Oviedo estaría en buenas manos. Está más que capacitado para conseguir un playoff o un ascenso, que es lo que el club se merece".

En alguna ocasión ha admitido que, algún día, le gustaría entrenar al equipo de su corazón y lo reitera en DCA. "Por suerte soy el hermano de Michu. Lo llevo con orgullo porque él es un referente, pero también me hace tener que prepararme más porque siempre puede quedar la cosa de 'este está aquí por ser el hermano de' y no quiero eso. Trato de dar pasos cortos y seguros para que, algún día, si llega la oportunidad, pueda demostrar la valía que tengo", finaliza.