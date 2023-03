Heri Frade en #DCA: "El nivel del Oviedo en Leganés invita a pensar que no habrá drama"

El Real Oviedo consiguió una victoria balsámica en Butarque después de cinco partidos consecutivos sin conseguir los tres puntos. Heri Frade se pasó por los micrófonos de Deportes COPE Asturias para hablar de la situación del Real Oviedo a falta de diez jornadas para el final de liga.

¿Cómo te ha sentado la victoria contra el Leganés?

"Estoy más o menos igual que la semana pasada. El equipo necesitaba un resultado y ver que puede ganar. Se está encontrando un equilibrio entre el 'cerverismo' y lo que el equipo necesita. Había mucha gente de calidad y, quitando algún momento en el que el Leganés apretó en la portería, el Oviedo lo tuvo todo bastante controlado. Con el 0-1 apenas le inquietaron".

Hubo mejora, ¿no?

"En el centro del campo el Oviedo tiene problemas. Quitando a Luismi... Montoro, si tenemos en cuenta de donde viene, no estuvo mal, pero está lejos de su mejor versión. Por las bandas, bien. Borja Sánchez hizo el partido reivindicativo que necesitaba para que Cervera vea que puede aportarle al equipo. No sé si se hicieron más o menos cosas con balón que cuando no se gana, pero el equipo estuvo a buena altura, lo que invita a pensar que no habrá drama, pero todo seguirá dependiendo de lo que apriete la Ponferradina".

Próximo objetivo.

"Hay que alargar el momento, que en vez de un resultado bueno sean dos. Estuve con la directiva del Real Oviedo en una visita que han hecho a Madrid y se notaba la ansiedad por un buen resultado. La permanencia este año, también por la Ciudad Deportiva, es capital. Cuando antes se selle la permanencia, antes se puede empezar a trabajar en jugadores de futuro y, quien sabe, un entrenador de futuro".

¿Renovará Pachuca a Cervera?

"Lo ven como un oviedista más. Cuando llegó Cervera todo era 'guay', pero ahora miras para abajo, que nadie contaba con eso en el Grupo Pachuca. Habrá que pasar a la gente por la plancha de los piratas, pero cuando estemos en puerto. A mí el fútbol me ha dado muchos sustos con el Oviedo y con el Lenense. La salvación está en el Tartiere. Siempre que hay problemas de clasificación es porque el Oviedo no se hace fuerte en el Tartiere. Sin los puntos de casa somos un chino en China".

¿Firmas el empate contra el Granada?

"Firmo empatar en Los Cármenes contra el Granada. Firmó todo empates de aquí al final (risas)".