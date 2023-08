A solo una semana para que el Real Oviedo 2023/24 debute en LaLiga Hypermotion frente al CD Tenerife, hemos analizado con Heri Frade las sensaciones que transmite el equipo azul a las puertas del nuevo curso. La pretemporada, el mercado de fichajes, los jugadores que ilusionen, la continuidad de Cervera o el 'caso Cazorla' centran un nuevo análisis oviedista con Heri en Deportes COPE Asturias.

Sensaciones de la nueva temporada.

"Me ilusiono poco en verano y menos en Segunda. En Primera tienes a los jugadores más o menos controlados, pero en Segunda menos e incluso te vienen jugadores de fuera. Es difícil hacer relación de fútbol mexicano con el de Segunda en España. El partido del Berrón o el Emma Cuervo es más de lo mismo con Cervera. El equipo se hace a imagen y semejanza del míster. A nivel individual, Viti y Jimmy estaban a otro nivel".

Luismi, Camarsa y Seoane.

"Seoane tiene calidad contrastada. Tener gente con experiencia en ascensos en estas categorías es muy importante. Hay gente con estrella y los tienes que tener contigo. Seoane tiene que demostrar que no es jugador de 'entresuelo', que se le queda corta la Segunda y grande la Primera. Le pasaba a David Aganzo cuando jugaba. Luego, la propiedad es de palabra y de obra más que de omisión: están poniendo dinero. Espero que empecemos bien, que sería diferencial con respecto a otros años".

Se dan cosas a nivel de continuidad de plantilla, entrenador y fichajes que dan para ser positivos.

"Lo que tiene Cervera es que es lo que ves. No te vende nada que no vaya a cumplir. La gente quiere ver a su equipo ganar aunque tire una vez a puerta. Se discute el estilo de juego solo si pierdes. El ritmo de puntos de Cervera fue de playoff y la gente se ha agarrado a eso. Se ha mantenido la columna vertebral por primera vez en mucho tiempo. La gente se tiene que ilusionar, diría que tiene hasta la obligación. Los que tienen que tener los pies en el suelo son la gente del club".

Cazorla, ¿aún te ilusiona?

"Cazorla atado a un poste en el centro del campo sería uno de los mejores de Segunda. La gente dice que juegue 'gratis', pero no se puede. En el fútbol no se puede pasar de ganar 'x' a '-x'. No sé si se está trabajando en ello, no tengo información, pero me da la sensación de que sí. Sería la guinda del pastel".

Te veo ilusionado, pero con los pies en el suelo. Muy 'oviedista'. por otro lado.

"Es muy oviedista de 'barrizal', de mi generación. La gente puede cansarse de Segunda, pero viniendo de donde venimos... Si el Oviedo se estabiliza en Segunda, llegará un año que arranques bien, que mantengas plantilla y entrenador y que la pelota entre. Así es la manera de competir con los recién descendidos, que son los que tienen la llave".