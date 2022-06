El tributo de Gregory a Preciado en #DCA: "A veces no me lo creo; pienso que aún está aquí"

Desde Portugal, donde desarrolla su labor como agente de futbolistas, Gregory Arnolin atiende la llamada de Deportes COPE Asturias en este 6 de junio de 2022, cuando se cumplen 10 años del fallecimiento de Manolo Preciado. El cántabro fue el hombre que le trajo al Sporting, junto a Emilio de Dios, y con el que logró grandes éxitos a nivel deportivo en Gijón, una persona clave en su carrera y en su vida.

Gregory recuerda en COPE Asturias la figura de Manolo Preciado. Como entrenador, como persona y como símbolo que perdurará para siempre en el recuerdo de los sportinguistas y del central de Livry-Gargan.

Preciado fue un hombre muy importante en tu carrera.

"Por supuesto. En el vestuario era como un padre para mí, cambió mi vida. Me vino a buscar a Portugal, con Emilio de Dios, y cambió por completo mi carrera como jugador de fútbol. Le debo mucho de lo que tengo ahora. Le debo mucho a mi 'padre' Preciado. Más incluso como padre que como entrenador, me ayudó mucho cuando llegué a Gijón. Cambió mi vida por completo".

Te llevó al Sporting junto a Emilio de Dios. ¿Recuerdas tu primera charla con Preciado?

"Me trató como si fuera un jugador de la cantera. Me habló muy tranquilo, me sentí muy a gusto desde el principio. Recuerdo que me dijo que estaba en casa, que iba a tener lo que necesitara. También bromeó conmigo. Me impactó mucho que un entrenador me hablara así. Cuando lo vi, cuando hablamos... lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando un entrenador te habla de esa manera, las cosas solo te pueden salir bien".

¿Su mayor éxito fue unir a toda la ciudad de Gijón en torno al Sporting?

"Sí. Preciado tenía eso. Daba igual que la gente jugara más o menos con él, todos estábamos juntos. Era el padre de una familia, con sus hermanos, con gente que nos apoyábamos entre nosotros. Tenía esa magia que hacía que todo el mundo se enganchaba a él, un líder. A veces creías que no podías hacerlo, pero con él todo era posible".

¿Cómo fue el momento en el que te enteras de la noticia?

"Yo estaba en Portugal. Él había fichado por el Villarreal. Cuando me lo dijeron, no me lo creí y le llamé para ver si era verdad. Era imposible para mí creer lo que me estaban diciendo. Podía ser que le hubiese pasado algo, pero era imposible lo que me decían. Me emocioné mucho. A veces aún no me lo creo y pienso que todavía está aquí. No está físicamente, pero en la mente está siempre. Si me hablas del Sporting, mi mente se acuerda de Preciado".

¿Cuándo vuelves a Gijón?

"Fui hace tres años pero tengo que volver y espero que sea este año. Gijón es mi casa, allí nació mi hija y me siento diferente. Me siento diferente cuando voy allí. Hay gente que se va a Maldivas de vacaciones, pero yo si puedo voy a Gijón. Me siento muy bien allí. Es un lugar con mucha historia para mí y para mi familia. ¡Gijón paraíso natural! (risas)".