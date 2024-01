La experiencia de Mario González en Tenerife: "Llegó en invierno y ofreció rendimiento inmediato"

El Sporting explora el mercado en busca de opciones para reforzarse. Sobre todo en el frente ofensivo. Mario González es uno de los objetivos sobre los que el conjunto rojiblanco ha puesto sus miradas para una llegada en forma de cesión. Tiene 27 años, es natural de Burgos, y ha desarrollado gran parte de su carrera fuera de España. En el Tenerife jugó la segunda mitad de la temporada 21/22 y dejó un gran sabor de boca. Juanjo Ramos, de COPE Tenerife, lo recuerda en Deportes COPE Asturias.

Llegó al Tenerife en una situación que sería similar a la que ahora llegaría al Sporting, según Juanjo Ramos: "Rendimiento inmediato. Llegó en el mercado de invierno para cubrir una vacante muy importante en aquel Tenerife que aspiraba a Play Off. Ramis quería un futbolista que aportara goles. Hizo seis en una veintena de partidos y fue titular casi siempre. Aportó cosas diferentes a Enric Gallego. Va muy bien al espacio, va bien de cabeza y dio puntos al Tenerife. No tiene grandes apariciones durante el partido, pero cuando las tiene, son definitivas. Creció mucho en Bélgica. Está en un momento de madurez perfecto para romperla".

Pero el Tenerife no pudo continuar contando con él: "Aquí no se quedó por el coste. El Sporting de Braga pedía condiciones inasumibles, no quería ampliar la cesión. Pedían traspaso. Era muy del gusto de Ramis y Cordero. Me consta que el Zaragoza ha preguntado por él. Es un tío muy tranquilo, no se cree mejor que los demás y entró muy bien en el equipo".