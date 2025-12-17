La plaga de conejos que amenaza los cultivos de Almendralejo se extiende sin control

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha reiterado la necesidad de adoptar medidas efectivas y urgentes contra los graves daños que los conejos están provocando en las explotaciones agrícolas de Tierra de Barros. La situación es especialmente crítica en el término municipal de Almendralejo, donde la reproducción de esta especie ha alcanzado niveles de plaga, en gran parte debido al refugio que encuentran en la franja de seguridad de la autovía A-66.

Este problema se agrava porque a las zonas de seguridad de la autovía, a su paso por localidades como Torremejía, Almendralejo y Villafranca de los Barros, se suman ahora explotaciones semiabandonadas cercanas. Estas áreas se han convertido en un "auténtico vivero" desde el cual los conejos se expanden, causando costosos daños en plantaciones de olivos y viñas.

Peticiones a cazadores y Ayuntamiento

Ante esta escalada, la CLYGAL ha instado a la Asociación de Cazadores José de Espronceda a que revise el Plan Cinegético Plurianual. El objetivo es que se puedan tomar medidas para controlar la excesiva población de conejos antes de que la situación derive en una plaga incontrolable.

De forma paralela, se ha solicitado al Ayuntamiento de Almendralejo que, a través de su Guardería Rural, notifique a los propietarios de las fincas en estado de abandono para que procedan a su limpieza. Con esta medida se busca impedir la creación de nuevos santuarios que favorezcan la proliferación de la especie.

Llamamiento a la acción urgente

Es necesario actuar con urgencia antes de que sea demasiado tarde" Comunidad de Labradores de Almendralejo

La Comunidad de Labradores ha hecho un llamamiento a la Asociación de Cazadores José de Espronceda, como entidad gestora del Coto Deportivo de Almendralejo, para que agilice todos los trámites necesarios ante las administraciones. La finalidad es obtener los permisos que les permitan acceder a estas zonas de seguridad y "actuar con urgencia, antes de que sea demasiado tarde".

Finalmente, la CLYGAL ha recordado que el problema no se limita a la franja de la A-66, una situación que ya fue denunciada el pasado mes de febrero. También existen zonas en las inmediaciones del trazado ferroviario que presentan las mismas condiciones, por lo que consideran conveniente que se actúe también en dichos espacios.