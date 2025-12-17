La campaña 'Huelva es solidaria' se activa para que los Reyes Magos lleguen a casi 700 niños en situación de vulnerabilidad

La campaña ciudadana Huelva es solidaria celebra su undécima edición con el objetivo de que ningún niño en la provincia se quede sin la ilusión de los Reyes Magos. Este año, la iniciativa busca recoger juguetes nuevos para casi 700 menores en situación de vulnerabilidad, una cifra que ha descendido notablemente desde los 1.400 beneficiarios del primer año.

Cómo colaborar con la campaña

Para facilitar las donaciones, se ha habilitado una red de puntos de recogida donde los ciudadanos pueden depositar sus juguetes. Además, la flota del taxi de la capital, a través de Taxi Huelva y Teletaxi, colabora recogiendo donaciones a domicilio de forma gratuita para quienes no puedan desplazarse. La fecha límite para colaborar es el próximo 26 de diciembre.

La organización subraya la importancia de que los juguetes sean nuevos,

Tienen también derecho a abrir ese juguete y estrenarlo" María José Bayo Promotora de Huelva es solidaria

Un descenso esperanzador en las solicitudes

La promotora de la campaña, María José Vallo, ha señalado que el número de menores inscritos ha descendido en los últimos años, pasando de los 1.400 niños de la primera edición a los menos de 700 actuales.

Aunque el plazo oficial de inscripción para familias beneficiarias ya ha terminado, aquellas que lo necesiten pueden contactar directamente con la sede de Cruz Roja. La campaña también distribuye juguetes a otras entidades como Huelva Coge, Baldoco y Ciudad de los Niños de forma coordinada.

El origen de una iniciativa solidaria

Lo que hoy moviliza a unas 500 personas comenzó hace once años de una forma muy sencilla.