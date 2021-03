Djuka jugará con Montenegro

No será con Serbia, pero sí con Montenegro. La operación está cerrada. El Sporting ya sabe que perderá a Uros Djurdjevic coincidiendo con las próximas citas internacionales para las selecciones. El máximo goleador de la Segunda División se estrenará como internacional en este mes de marzo, tal y como ha informado 'La Voz de Asturias'.

COPE ha confirmado que todas las gestiones ya están tramitadas. Djuka tiene la documentación necesaria para poder debutar con Montenegro, combinado con el que intentará estar en el próximo Mundial representando al país donde nació su padre. La insistencia de la Federación de Fútbol montenegrina ha sido clave para convencer al atacante serbio.

Ante la inminente llamada de Montenegro, el Sporting ya sabe que no podrá contar con Djuka para los partidos contra el Alcorcón (28 de marzo) y el Rayo Vallecano (miércoles 31). El Sporting, como no podía ser de otra forma, respeta la decisión de su goleador y asume que el calendario actual de Segunda, con 22 equipos y un 'play off' de ascenso, no permite que la competeción se detenga como sí ocurre en la Primera División.

Djurdjevic será baja por sanción este domingo en Ponferrada. El equipo de Gallego tendrá que acostumbrarse a este escenario para finales de mes. Antes, el delantero rojiblanco sí estará disponible para medirse al Mallorca y al Sabadell. Después, llegará su estreno con Montenegro.