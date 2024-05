Diego Sánchez cree en el playoff: "Tenemos capacidad para ganar los cuatro partidos"

El Real Sporting de Gijón sigue restando días para volver a competir en casa. Este sábado (16:15 horas) visita El Molinón el colista de LaLiga Hypermotion: el Andorra. Los rojiblancos llegan al choque en 9ª posición, a dos puntos del playoff de ascenso. Para el equipo de Miguel Ángel Ramírez solo sirve la victoria.

En la misma situación está el equipo del Principado, que tras destituir a Eder Sarabia y firmar a Ferrán Costa se encuentra colista de la clasificación con 37 puntos, cinco por debajo de la salvación que marca la SD Huesca después de 38 jornadas.





Declaraciones de Diego Sánchez en Mareo

Tras la sesión de entrenamiento de este miércoles en la Escuela de Fútbol de Mareo, Diego Sánchez, que apunta de nuevo al once titular este sábado, compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Andorra. "Es una final. Lo del Villarreal B fue una decepción, pero estams mentalizados para ganar este y somos perfectamente capaces. Analizamos los partidos y tratamos de corregir los errores. Será un partido similar al del Villarreal B y esperamos los tres puntos".

Clima en El Molinón. "Esperamos el estadio de siempre, que aprieta. Es normal que haya bronca con un 0-3 en contra, lo entendemos".

Ganar al Andorra, ¿clave para seguir peleando el playoff? "Te diría que clave es ganar los cuatro partidos. Si ganamos los cuatro nos metemos en playoff y tenemos capacidad para ello".

Temporada a nivel personal. "Primera vuelta complicada y una segunda con más confianza para todo el club, con lo que me transmitieron. Estoy teniendo más minutos y es un balance positivo. Estoy dando mejor nivel, se me ve más jugador, más hecho. Estoy contento".

Decisión de quedarse. "Se ve con el tiempo que fue una decisión acertada. El club me transmitió confianza y se ve que fueron con la verdad por delante".

Cambio de entrenador en el Andorra. "Han cambiado de entrenador y quizá no arriesgan tanto como arriesgaban. La mejor manera de defendernos es con balón, si lo tenemos nosotros no lo tienen ellos".

¿Año perdido si no se consigue el playoff? "No, para nada. El club viene de dos años muy dificiles y no podemos dar este año por perdido. Somos uno de los clubes más grandes de España y hay que pelear por ascender, pero nadie contaba con nosotros a principio de temporada. De aquí al final todo puede pasar".