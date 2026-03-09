¿Debe pasar por Almada el futuro del Real Oviedo? "El desgaste va a ser enorme"

El Real Oviedo afronta el cierre de la jornada de Primera División ante el Espanyol sumido en un profundo pesimismo. Los datos avalan la sensación de la afición: el equipo protagoniza su peor actuación histórica en la máxima categoría, es el conjunto menos goleador de una liga de Primera en todo el siglo XXI y solo ha logrado una victoria en los últimos diez partidos con Guillermo Almada al mando.

Novedades para buscar la reacción

Para el crucial duelo de esta noche, Almada introducirá rotaciones en el once. Las principales novedades serán la entrada de Thiago Fernández y Luka Ilic, una decisión que el analista Sergio Fernández considera acertada en Deportes COPE Asturias. "Thiago es un futbolista de once titular estando bien", mientras que la inclusión de Ilic, en su opinión, responde a la necesidad de revalorizar activos del club o desarrollar piezas importantes para el futuro.

La continuidad del técnico, en el aire

La pregunta clave que ya se instala en el entorno oviedista es si Guillermo Almada debe ser el entrenador del equipo en un hipotético descenso a Segunda División. "Hemos pasado la fase de creernos que la temporada es lo que es, y a partir de aquí, pues, que el castigo no sea grande", ha comentado Sergio Fernández sobre el sentir de la masa social.

El objetivo de aquí en adelante para la afición es que el castigo no sea demasiado grande" Sergio Fernández Analista y comentarista

La figura del técnico, según el analista, se enfrenta a un desgaste inevitable en los tres meses que restan. "El entrenador, partidos solo tiene que perder, porque si un día gana el Oviedo, nos vamos a acordar del que metió el gol, no le vamos a dar ningún mérito al entrenador", ha sentenciado Fernández, para quien es "muy difícil que siga" debido al agotamiento que generará el final de temporada.

Veo muy difícil que Almada continúe la próxima temporada" Sergio Fernández Analista y comentarista

¿Un nuevo proyecto sin Almada?

La idea de empezar un nuevo proyecto en Segunda con Almada como cabeza visible se percibe como una maniobra "arriesgada", ya que el club necesitará vender ilusión y un cambio de chip. En este escenario, la única "ventaja competitiva" del Real Oviedo es saber ya en marzo su categoría del año que viene, lo que permite adelantar la planificación. Nombres como Luis García Plaza o Pacheta surgen como alternativas que ofrecerían "historias totalmente diferentes" para ilusionar a una afición que ha mostrado cierto "desapego" en la presente campaña.