David Guerra: "Ha sido una temporada desastrosa para el Sporting, no hay excusas"

David Guerra, Presidente del Real Sporting, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de la temporada 2022/23. El conjunto rojiblanco ha terminado en 17º posición en LaLiga SmartBank, metido de lleno, casi hasta el final, en la batalla por la permanencia.

Comenzó Guerra con una clara autocrítica al rendimiento del club. “Ha sido una temporada mala, incluso desastrosa para el Sporting. No hay excusas. Me hago cargo de la indignación de la afición. El mensaje es que estamos en un proceso de mejora”, ha subrayado.

En primer lugar, confirmó la continuidad de Miguel Ángel Ramírez la próxima temporada al frente del banquillo rojiblanco. “Hemos notado la metodología de Ramírez. Seguiremos trabajando juntos”, dijo sobre la permanencia del canario como entrenador del primer equipo. Tambiénr respaldó la política de fichajes de Gerardo García y el resto de la parcela deportiva, achacando los problemas de rendimiento a una cuestión de "día a día" en el club que a un problema de nivel de los jugadores. “Nuestra plantilla estaba entre las diez mejores por valor de mercado. Tenemos que trabajar para que los jugadores saquen su mejor rendimiento”, reflexionó.

En el apartado económico, no ha querido aclarar si el tope salarial estará cerca o lejos de los 9'5 millones de euros de esta temporada, pero sí quiso dejar claro que el Sporting no necesita vender jugadores. “El Sporting no tiene que vender jugadores para inscribir fichajes”, ha dicho, con las dudas en la afición del Sporting en torno a la continuidad de jugadores importantes como Pedro Díaz o Uros Djurdjevic. Sobre Djuka, David Guerra reveló que cuentan con el delantero, pero no descartan ningún escenario en este mercado de fichajes. “Djuka está feliz aquí y estamos encantados con él. Está convencido de seguir, pero hay un mercado y pueden pasar muchas cosas”.

No fue demasiado explícito Guerra sobre varios nombres propios de actualidad. No quiso aclarar la situación de los cedidos que regresan al Sporting, como es el caso de Gaspar Campos o Fran Villalba. El gijonés será parte e la plantilla de la próxima temporada, pero no está tan clara la situación del mediapunta valenciano, que regresa al Sporting tras su préstamo en el Málaga.

A pesar de insistir una y otra vez en el conocido 'proceso', David Guerra espera que los resultados se puedan ver de forma inmediata. “Los cambios que estamos haciendo tienen que notarse ya la próxima temporada. Si queremos estar arriba, el nivel de exigencia tiene que ser alto”, dijo el presidente rojiblanco, marcando la pauta ya para la 2023/24. En esa línea, confesó cuál es el objetivo del próximo curso. “Llevamos 10 meses, espero que tengamos un margen de confianza. Todo lo que estamos haciendo va orientado a construir un equipo que pelee por el playoff”.

Quiso cerrar con un mensaje de esperanza a una afición decepcionada por el rumbo del Sporting en el primer año del Grupo Orlegi al frente del Sporting: “A la afición les decimos que vamos a tratar de cambiar el rumbo. Es un momento de reflexión para el club”, finalizó.