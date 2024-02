David Costas elogia al Grupo Pachuca: "Las cosas se están haciendo muy bien desde arriba"

El Real Oviedo apura sus últimos días antes de un nuevo partido en el Carlos Tartiere. Los azules, tras la victoria frente al Leganés, regresan al coliseo carbayón para medirse este domingo (16:15 horas) al Eldense.

Entrenamiento y rueda de prensa de David Costas

Antes de la sesión de entrenamiento, David Costas compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Eldense.





Nuevo partido en casa. "Cada partido es complicadísimo a estas alturas. El Eldense le ha remontado al Zaragoza. Estuve viendo el partido y vienen muy fuerte. Hay que ganar para seguir en la pelea".

Eldense. "Va a ser un partido difícil, son un buen equipo. Tienen gente potente arriba. Hay que intentar neutralizar eso con portería a cero y arriba generar y hacer goles".

Nivel personal. "Llevo trabajando desde la semana pasada con los compañeors. Esta semana estoy siendo uno más con los compañeros. Me noto bien, llevo semanas trabajando con el readaptador y Álex Millán. Estoy bien físicamente. Habrá que probar a ver si estamos al 100% este fin de semana".

Competencia en el puesto de central. "Nos viene bien a todos que no echemos de menos a nadie cuando se lesiona. Eso quiere decir que el equipo está bien. Muy contento de lo que están haciendo mis compañeros. Ojalá entre quien entre no se note y sigamos creciendo".

Fantasmas de las lesiones. "El año pasado fue diferente porque no hice pretemporada y luego la eché de menos. Llevo ocho semanas lesionado, pero llevo tres o cuatro semanas entrenando en campo. Es una lesión, pero no es una situación parecida a la del año pasado. Jugué 18 partidos seguidos antes de lesionarme. Estuve parado 15 días, pero después me he ido moviendo. Me noto bien entrenando, no tengo dolores como sí tuve el año pasado. Ahora hay que probar en el campo".

Difícil entrar en el once. "Los compañeros están haciendo las cosas bien. Hay que convencer al míster en el día a día, pero la competencia es sana".

¿Es un año distinto? "Las cosas se están haciendo muy bien desde arriba. El club está trabajando bien, muy implicados en que todo salga bien. Tenemos una plantilla muy buena, hay muy buenos jugadores. Lo dijo Borja Jiménez, entrenador del Leganés: ves el banquillo del Oviedo y ves mucho nivel. Ojalá tengamos suerte y nos salgan las cosas bien".

Segunda vuelta más complicada. "En las primeras vueltas siempre hay equipo que dan sorpresas, pero en la segunda vuelta ya tienes a todos los equipos más controlados. Tú analizas, pero ellos también te analizan. Cada punto es carísimo, pero el equipo está bien y queremos seguir por esta línea".

Ritmo alto de puntos. "Llevamos sin perder dos meses y medio, desde Miranda, pero aún no estamos en playoff. La gente de arriba está siguiendo un ritmo muy alto y si queremos engancharnos tenemos que seguir esta línea".

Mercado de invierno. "Es normal que quieras a jugadores del Oviedo. Estamos en una línea ascendente. Somos un gran equipo, tenemos una gran plantilla, hay jugadores de mucho nivel. Es normal que los equipos se fijen en nuestros jugadores. La gente de arriba del club se está esforzando en manetener las piezas clave. Hay que agradecerles que estén haciendo las cosas bien porque gracias a ellos el Oviedo está peleando ahí arriba".

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE DAVID COSTAS AQUÍ