Dani Queipo: "La propuesta de Ramírez es muy atractiva para mí"

Dani Queipo ha recibido el premio a mejor jugador del mes de enero en el Real Sporting.

Propuesta de Ramírez.

"La propuesta del míster es muy atractiva para mí. Las ideas que tiene están calando bien en mí y en toda la plantilla. La predisposición a cumplir los objetivos que marca el míster son muy buenas".

Falta de gol.

"No es algo que dependa exclusivamente de nosotros. La elaboración está en nuestra mano pero hayy muchos factores que influyen en el gol. Esas jugadas que están cayendo en saco roto, si seguimos así, terminarán entrando".

Diferencias Abelardo vs Ramírez.

"Abelardo juega más futbol directo y acabar la jugada. Ramirez busca más el control. Son entrenadores fabulosos los dos".

Importancia de la segunda línea de cara a gol.

"Los delanteros no son los unicos encargados de marcar los goles. Un central también puede marcar en un córner. La responsabilidad de la segunda linea es finalizar las jugadas".

Objetivo hasta final de temporada.

"No deberiamos mirar hacia un futuro muy lejano, hay que centrarse en el día a día. Siguiendo la dinámica en la que trabajamos estoy seguro de que las cosas irán bien".

Charla entre MAR y los veteranos.

"Todos somos profesionales. El fútbol te puede presentar situaciones adversas, pero no estamos haciendo hincapié y frustrándonos. Seguimos trabajando".

¿Objetivo: 50 puntos?

"No especialmente. Pueden ser 50 puntos o pueden ser muchos más. No necesariamente se habló de la cifra de los 50 puntos".

Partido ante el Andorra. ¿Os viene mejor el juego de un equipo que quiera el balón?

"Por un lado sí, por otra no tanto. En cuanto a la elaboración del juego no podemos presionar tanto . Y en defenda no podemos ela

¿Puedes asimilar todo lo que te está pasando?

"Está siendo increible. Mas alla de la buena o mala dinamica del equipo. Estoy encantado en Gijón, en mi casa. Asimilando todo, con la cabeza mas asentada y muy contento".