Mano dura en Valencia: multadas 18 fallas por no limpiar durante las fiestas

El Ayuntamiento de València ha comenzado a aplicar mano dura contra las comisiones falleras que no cumplen con sus responsabilidades de limpieza. Desde el pasado 8 de marzo, se han recogido ya 8.000 toneladas de residuos en la ciudad y se han tramitado sanciones para 18 fallas por no adecentar sus zonas de actividad. Este esfuerzo de supervisión se enmarca en una campaña que ha incluido la inspección de más de 165 recintos falleros hasta el 15 de marzo.

Un dispositivo de inspección "intenso"

Según el consistorio, un equipo de inspectores de la Delegación de Limpieza y Recogida de Residuos está llevando a cabo "un trabajo intenso" desde el inicio de las festividades. Cada mañana, los empleados municipales verifican que las comisiones realizan la correcta limpieza y retirada de los residuos generados por las verbenas. La vigilancia se centra en los distritos de Ciutat Vella, L'Eixample y Extramurs, donde se concentra la mayor afluencia de público y monumentos.

Además, se supervisa el uso correcto de los contenedores metálicos para cenizas y se comprueba la correcta prestación de los servicios por parte de las contratas municipales. A pesar de los incumplimientos, el Ayuntamiento ha calificado la situación general como positiva. "La valoración general del estado de limpieza de las zonas acotadas y de influencia de las fallas ha sido aceptable", ha apuntado el consistorio.

Diez multas por suciedad y ocho por las cenizas

Pese a la valoración general, el Ayuntamiento ha actuado contra los incumplidores. En total, se han propuesto diez sanciones por no limpiar las zonas acotadas y otras ocho por el uso incorrecto del contenedor metálico de cenizas. Las multas se han distribuido entre el 8 y el 15 de marzo, siendo este último domingo el día con más comisiones sancionadas por falta de limpieza, con un total de ocho.

La cifra total de residuos recogidos entre el 7 y el 14 de marzo asciende a 7.984 toneladas, una cantidad que incluye las fracciones de resto, papel-cartón, envases, vidrio, así como muebles y enseres, según ha detallado el consistorio.