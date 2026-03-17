La Policía Local de Lorca se refuerza con nuevo material y el reconocimiento a sus 'héroes del siglo XXI'

La Policía Local de Lorca ha celebrado este martes el día de su patrón, San Patricio, con un acto de entrega de condecoraciones a una docena de sido agentes y mandos por intervenciones meritorias en el último año.

El acto se ha celebrado en la plaza de España tras el oficio religioso en la antigua colegiata de San Patricio, que conmemora la reconquista de la ciudad el 17 de marzo de 1452. Al evento también ha asistido el embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, en coincidencia con el Irish Day.

Más agentes y mejores medios

El alcalde, Fulgencio Gil, ha anunciado que la plantilla de la Policía Local, compuesta por 130 agentes en activo, se ampliará con la incorporación de otros seis agentes en los próximos meses. Gil ha reiterado su intención de que la plantilla "siga creciendo para asumir los grandes retos que tiene el municipio en materia de seguridad".

Por ello, ha reivindicado al Ministerio del Interior "el mismo esfuerzo que está realizando el ayuntamiento de Lorca para que esas plantillas se incrementen" y así asumir conjuntamente los desafíos de seguridad en el segundo municipio más grande de España.

Inversión en material y seguridad

Para la mejora de la seguridad ciudadana, el ayuntamiento ha realizado una inversión de 400.000 euros en medios materiales para la Policía Local. Esta dotación incluye, por primera vez, armas largas y pistolas táser, más cámaras de vídeo vigilancia, nuevos vehículos y 130 chalecos antibalas que acaban de ser adquiridos.

Gil ha destacado que durante la entrega de condecoraciones se ha reconocido a "auténticos héroes del siglo XXI", en referencia a los "policías locales que han puesto en riesgo su vida para salvar a otras personas y defender el bien común que es la libertad y la seguridad".