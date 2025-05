Colombatto elige creer en el ascenso: "Siento que a este club le van a pasar cosas buenas"

Asturias - Publicado el 28 may 2025, 16:29 - Actualizado 28 may 2025, 16:30

Santiago Colombatto compareció ante los medios en el regreso al trabajo del Real Oviedo preparando el duelo del domingo (18:30 horas) frente al Cádiz en el Carlos Tartiere. El Oviedo necesita ganar en la última jornada y que el Deportivo de la Coruña gane al Elche para ascender de forma directa a Primera División.

Victoria en Tenerife. "Siento que cuando un equipo sabe sufrir y se va al descanso 0-0 sentía que íbamos a tener oportunidades para ganar el partido en el segundo tiempo. No fue nuestro mejor partido, pero lo más importante es que supimos sufrir, estuvimos concentrados y golpeamos cuando debimos".

LaLiga Colombatto en una acción del Tenerife - Real Oviedo

Cómo fue la jornada. "Te pones a ver los resultados y con la misma energía y positividad. Pasaron las cosas que tenían que pasar y fueron buenas para nosotros. Lo bueno es que ganamos y con posibilidades de conseguir lo que queremos".

Semana larga hasta el Cádiz. "Esta semana... va a ser linda también. Es mi segundo año aquí y el año pasado también llegamos a estas instancias. Lo bonito es pelear cosas a estas alturas, luego el fútbol te premia o no, pero esto es lo que nos motiva, ganar cosas o conseguir ascensos. La semana hay que tomarla como lo importante que es. Semana que nos puede venir bien".

Cádiz. "Pendientes de lo que nos afecta a nosotros. Vamos a jugar contra un gran rival. Ganar nuestro partido y esperar. Los demás equipos tendrán que hacer lo suyo. Nosotros venimos desde atrás y estamos a la espera de una oportunidad. Ganar, pensar en el Cádiz y el resto se verá".

Paco Paredes Aficionados del Oviedo reciben al autobús del equipo

Mérito de volver a pelear por el ascenso. "Yo le pregunto a esa gente que hace 25 años que no se jugaba un playoff. Nadie dio mérito al playoff ni se habla de que se está haciendo la mejor temporada en 25 años, sabiendo que esta institución desde el propietario hasta los jugadores somos muy ambiciosos y queremos más, pero hay que dar mérito a lo hecho hasta ahora queriendo más. Sea directo o playoff ya se verá, pero hay que dar mérito a la institución y ver como se contagia la gente. No sé cuando, pero la vida compensa a los que trabajan y perseveran. Ustedes han vivido cosas feas, pero siento que a este club le pasarán cosas buenas".

Apercibido. "Eso es lo de menos. Lo importante es ganar el partido y si sale la amarilla sale. Es en lo que menos voy a pensar. Eso no es importante para mí ni para ninguno de mis compañeros. Además, en este equipo el que sale siempre lo hace bien".

Enterarse en el campo de lo que pase en Riazor. "Esas cosas pueden pasar. Te abstraes del resto de resultados, pero la gente va a estar atenta. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y ganar nuestro partido. El resto no es cosa nuestra. El estadio va a estar lleno y hay que darles una alegría. Haremos lo nuestro y a esperar".

Susi Garcia Estadio de Riazor

Voluntad de ganar del Deportivo. "Somos profesionales y las ganas de ganar no se ponen en duda a estas alturas. Menos en un club grande como el Deportivo, un histórico. Van a querer ganar, tienen que hacer su partido y esperemos que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros no influimos en nada ahí. No es nuestra preocupación".

El Cádiz llegará a competir al Tartiere. "Y más en esta Segunda tan igualada. No está todo dicho en los partidos. El Cádiz no se juega nada, pero van a salir a ganarnos. Lo fundamental para nosotros es estar concentrados en lo nuestro. Lo principal es remar todos juntos, actitud positiva y hacer nuestro trabajo. El resto no lo controlamos. Tenemos mucha ilusión positividad y fe. Hay que creer".

Qué Tartiere espera. "Caliente. Va a ser una caldera. Es el marco ideal para hacer un buen partido. Ya contra el Zaragoza con toda la gente en la calle... No nos paran de sorprender y queremos devolverle un poco todo de lo que han pasado estos años. Queremos devolverles alegría y creer que se puede. Queremos demostrar que no todo lo malo pasa aquí, también pueden pasar cosas buenas. Ganar el domingo y después ya ser verá".