"No cerramos la puerta, iremos hasta el final"

Federico González (Ciudad de México, 1948), llegó hace siete meses al Real Oviedo como asesor del Grupo CARSO, máximo accionista del club, en los que ha afrontado la crisis del coronavirus en la que la filosofía del club y de su propiedad ha sido “no dejar a nadie atrás” y “pelear hasta el final por que la afición pueda acompañar al equipo en el Tartiere”.

El Real Oviedo ha sido el único club de Segunda División que no ha modificado las condiciones laborales de sus trabajadores, una premisa que CARSO ha mantenido en todo el mundo con sus empresas y cuyo objetivo es que ningún empleado “sufriera económicamente” mientras el conglomerado mexicano pudiese afrontar la crisis con sus propios recursos.

El representante del máximo accionista, Arturo Elías, fue quien ratificó a la entidad azul que, como parte del Grupo, tampoco iba a verse afectada laboralmente por la crisis y esa es, matiza González, la consecuencia directa de tener un accionista mayoritario “socialmente responsable” y cuya preocupación es “cuidar a uno de sus principales activos: su gente”.

González, que hace balance diario de su trabajo y siempre ve “mucho por hacer”, está convencido de que de una crisis así también se puede salir fortalecido y, después de que el Oviedo fuese uno de los primeros clubes en tomar medidas para paliar la sanitaria, ahora tiene como objetivo seguir trabajando para intentar que los aficionados puedan volver al Tartiere.

“Tenemos una instrucción muy clara, la de ir hasta el final para que ellos puedan acompañarnos”, afirma.

En lo deportivo, el asesor del conjunto azul destacó “el trabajo excepcional” de la dirección deportiva tras la llegada de Arnau, sobre todo después de realizar el que para él fue “el mejor mercado invernal de la categoría”, sin apenas margen económico.

El siguiente paso ahora es retomar una competición en la que el club está preparado para todos los escenarios, “también para ganar quince partidos”, y en la que el mexicano tiene puesta toda su fe en el técnico Cuco Ziganda, a quien ve llevando al conjunto carbayón “a buen puerto” tras su llegada a la entidad, pocas semanas antes del parón liguero.

Cuando llegó a Oviedo no se imaginaría la situación que viviría meses después...

No, la verdad que no. Ni siquiera a mi llegada, con el imprevisto de buscar director deportivo y entrenador. Han sido muchas cosas que el primer día no se veían y que no imaginábamos entonces que tendríamos que afrontar, pero las hemos ido solventando. El Grupo está acostumbrado a este tipo de retos.

¿Qué hizo que el club tomase medidas contra la Covid con tanta previsión?

Estábamos preparados porque leemos y estudiamos sobre cuestiones en el mundo y los cálculos que hicimos indicaban que nos iba a llegar a la fuerza. Ya desde principios de febrero solicitamos materiales sanitarios para estar preparados. Alguna persona me dijo que estaba loco, pero lamentablemente las circunstancias probaron que era una situación real. Tomamos decisiones que no se entendieron, pero una semana después todo el mundo hizo lo propio.

A usted le tocó vivirlo lejos de su México natal...

Allí la situación es verdaderamente triste y preocupante porque el Gobierno no tomó en serio la amenaza y el confinamiento fue prácticamente una decisión personal e iniciativa más bien de las empresas. Un porcentaje altísimo de la población perderá su empleo. Es un país muy rico en recursos pero pobre históricamente porque los hemos administrado muy mal. La desesperación y la necesidad -mucha gente ha de salir a diario para tener alimentos básicos- hacen que vaya a costar mucho superar esta situación.

¿El Grupo CARSO reaccionó con prontitud a esta urgencia?

Así es. Antes de que se convirtiese en pandemia ya había donado 50 millones de euros en ventiladores y materiales médicos con el fin de que se padeciese menos la enfermedad. El Grupo CARSO es uno de los más grandes empleadores de México y también de América Latina, y de ahí que su primera medida fuese que todo el mundo conservase su salario aunque muchos tuvieran que hacerlo desde sus domicilios. Eso genera un descalabro económico, pero CARSO tiene recursos para aguantarlo y evitar que lo sufran sus empleados.

El Oviedo fue uno más de esos activos del Grupo que mantuvo sus condiciones laborales, ¿por qué es un caso tan excepcional en LaLiga?

Es una excepción particular en el ámbito del fútbol español, pero no en lo referente a los cientos de miles de empleados que tiene el Grupo. Su presidente, Carlos Slim, dio orden de que ningún empleado sufriera económicamente la pandemia y Arturo Elías, en su representación, trasladó ese mismo apoyo al Real Oviedo. Es consecuencia de tener un accionista socialmente responsable, que está preocupado por cuidar a su gente.

¿Cuál será el impacto para los clubes de fútbol? ¿Afectará a todos por igual?

El impacto de parar la competición es terrible. Una institución como el Oviedo vive del flujo que le dan los partidos, si se suspende de golpe la competición: seguimos afrontando nuestros compromisos pero dejamos de recibir ingresos en muchos conceptos. Época de crisis es época de oportunidades, y estamos seguros de que vamos a salir mucho más fortalecidos.

¿Es importante para ello retomar la competición?

Sí, pero no estamos muy contentos con ello por el hecho de tener que hacerlo sin nuestra afición. Para nosotros es muy importante, y desde un principio hemos estado haciendo gestiones para que puedan entrar en el estadio. No cerramos la puerta a esa posibilidad y tenemos una instrucción muy clara: ir hasta el final en ese sentido. Consultamos ya a finales de marzo sobre la posibilidad de albergar al menos a un tercio de ellos en el Tartiere aunque el manejo de 10.000 personas no sea sencillo y lo volvimos a hacer la semana pasada..

El aficionado es un activo emocionalmente muy importante, ¿se le da la importancia que tiene en lo económico?

Tenemos 17.000 abonados este año y económicamente supone un ingreso muy importante para el club. Si se le quita un poco más de la cuarta parte a ese ingreso eso supone un golpe que nadie espera recibir y nuestros números se transforman totalmente. Se pasa de tener unos resultados decentes a que estos sean una calamidad. El aficionado es muy importante, y lucharemos hasta el último minuto para que puedan acompañarnos.

En lo deportivo, con el equipo rondando el descenso, el año no está siendo sencillo tampoco ¿qué supuso tanto cambio en la dirección deportiva?

Nada más llegar se fueron los dos hombres que estaban al frente de la dirección deportiva, Joaquín del Olmo y Michu. Se pensaba en el fracaso que suponía, pero aquí no dejamos de trabajar. No hicimos un casting, como se dijo. Se entrevistó a gente en un solo día porque lo contrario habría sido un derroche de dinero y tiempo. Mientras llegaba alguien más, lo sacamos los de aquí, y finalmente llegó Francesc Arnau. Se hizo un trabajo excepcional. Sin dinero en efectivo ni salario liga se hizo el mejor mercado de invierno de toda la Segunda División.

Luego quien llegó fue Cuco Ziganda al banquillo…

Fue otro cambio, pero también entendiendo hacia donde queríamos caminar. No queremos que cada vez que llega alguien nuevo cada uno vaya hacia un lado, el club tiene una meta fija y hay que ir hacia ella. Tanto Ziganda como Arnau han sido sumamente importantes, y yo tengo mucha fe en que el entrenador nos llevará a buen puerto. No sabemos qué circunstancias se va a dar, pero estamos preparados para todos los escenarios, también para ganar quince partidos.

¿Cómo ha llevado el confinamiento en Oviedo?

Ha sido difícil porque se nos adelantó una nieta que nació un mes antes de lo previsto, pero al menos su abuela pudo conocerla antes de que cerraran el país. Estoy fuera de mi zona de confort, pero he estado bien en Oviedo, he cocinado mucho y he tenido nuevas experiencias que he disfrutado. Siempre digo que si la vida te da limón y sal, lo que debes hacer es tomar tequila.