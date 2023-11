Cazorla no pone fecha a su retirada: "Voy día a día, no me planteo nada a largo plazo"

Tras la clasificación para la Segunda Ronda de la Copa del Rey, el Real Oviedo apunta ya a la jornada 14 en LaLiga Hypermotion. El conjunto azul cerrará la jornada el lunes (21:00 horas) en La Romareda frente a uno de los candidatos al playoff: el Real Zaragoza.

Vuelta a Asturias y rueda de prensa de Santi Cazorla

El regreso al trabajo en El Requexón estuvo marcado por la lluvia. Paulino de la Fuente trabajó al mismo ritmo que sus compañeros y apunta a regresar a la convocatoria para Zaragoza. Luismi, aún lesionado, no participó en el entrenamiento.

Luis Carrión da instrucción en El Requexón.Real Oviedo





Santi Cazorla fue el gran protagonista de este viernes en El Requexón. El doble campeón de Europa con la Selección Española compareció por primera vez en rueda de prensa ante los medios de comunicación desde su regreso al Oviedo.

¿Cómo está siendo la adaptación? “Disfrutándolo mucho. Más de lo esperado. El cariño que recibo, no solo en casa, en cada campo al que voy, es lo más importante que me voy a llevar. Disfrutando e intentando aportar todo lo que puedo”.

En las primeras jornadas, ¿cómo te sentiste? “Al principio fue difícil por no poder ayudar. No podía estar y lo vives peor porque ves a los compañeros que no llegan los resultados y no puedes sumar. Era frustrante. Ahora se ven las cosas de otra manera. Las primeras semanas fueron complicadas”.

¿El cambio de entrenador fue positivo? “Se ha hablado mucho de eso y es respetable todas las formas de ver el fútbol. Esto se trata de resultados. No hubo buenos resultados al inicio, hubo un cambio y el equipo cogió otra dinámica y ahora se ven las cosas de otra manera. Estamos disfrutando con el nuevo entrenador y sobre todo porque llegan resultados. Cuando hay resultados todo es más fácil”.

Ahora el equipo apuesta por tener el balón. “Nos sentimos más cómodos de esta manera, con esta filosofía, por el tipo de futbolistas que tiene. Podemos seguir mejorando”.

¿Cómo te sientes con el cariño que sientes cuando juegas como visitante? “Sorprendido. Y totalmente agradecido. El cariño de casa es muy bonito pero cuando lo recibes fuera no lo esperas. Que te muestren ese cariño y ese respeto. Es mucho por la selección. Es lo más bonito que me voy a llevar cuando me retire el día de mañana”.

¿Cómo te estás viendo? “Cada día mejor. Estoy entrando más cada vez y eso me hace coger mejor ritmo y tener mejores sensaciones. Al principio me costó porque venía sin competir pero me estoy encontrando bien y las molestias me están respetando”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los compañeros siempre te elogian en sus respuestas. “Muy agradecido. Me han acogido increíble y me han hecho sentirme uno más. Tenemos un grupo espectacular, que es fundamental para conseguir los objetivos, y yo soy uno más. No vengo para ser una figura mediática. Soy un jugador más que vengo a sumar y a aportar”.

Mejor posición. El míster sabe las premisas que quiero dentro del terreno de juego. Necesito estar en contacto con el balón. Nos pide movilidad, personalidad con el balón. A todos nos pide ser protagonistas y es importante en esa situación. Se trata de sentirte cómodo y encontrar tu nivel.



Nivel de forma. Tengo margen de mejora. Me tocó participar en Copa y me encontré bien. También en liga. Vengo a sumar todo lo que pueda, ojalá hacerlo en el verde el mayor tiempo posible.

Reencuentro con Xavi. Ha sido muy especial. Tengo contacto con él y su cuerpo técnico casi diario, tenemos un grupo de WhatsApp desde que estuvimos en Qatar. Nuestra relación es más personal, incluso familiar, que profesional. Es bonito ver a personas que ayudan a clubes humildes como somos nosotros ahora".

Cazorla y Xavi se saludan en Sant Joan Despí.Real Oviedo





Jugar en el club de tu ciudad. “Es complicado, pero ya estaba preparado. Cuando estaba fuera ya lo sufría y estaba en contacto con mis amigos. La gente es muy sufridora, imagina estando dentro. Ahora la gente está contenta. Pero sí se sufre más, lo vives en el día a día pero es parte del fútbol. Hay que saber llevarlo”.

Fecha de retirada. “Me planteo el día a día. El final cada día está más cerca. Pero mientras la cabeza pida seguir y el cuerpo me respete me planteo seguir. No se lo que dirá la cabeza el 30 de junio. Voy día a día, no me planteo nada a largo plazo”.

Futbolistas que te están llamando la atención. “Muchos. Hay una gran plantilla, futbolistas de mucho nivel que yo ya conocía. Aunque no es lo mismo compartir el día a día. Me parece muy bueno David Costas, tiene mucha personalidad. Colombatto tiene futuro espectacular, Bretones tiene condiciones muy buenas. Te podría decir uno a uno porque tenemos una plantilla muy completa”.

Objetivo. “Vamos día a día. Las expectativas son bonitas. Ojalá podamos seguir con esta regularidad. La clave es hacerse fuertes en casa e ir escalando posiciones. Hay que soñar en grande. Ser humildes, yendo día a día”.

Segunda División. “La tenía muy vista, siempre he seguido al Oviedo. Pero viéndolo desde dentro ves que es muy igualada la categoría. Cualquier partido es complicado, aunque te enfrentes contra el primero o contra el último. Es una carrera de largo plazo”.

Partido en Zaragoza. “Un partido de dos aficiones de Primera y dos ciudades que lo viven de esa manera. El Zaragoza había empezado muy bien y ahora está sumando menos pero eso no quiere decir que vaya a ser menos complicado. Va a ser un partido muy igualado”.

Amarillas. “Sorprende y la gente me lo dice. Al faltar Luismi igual hago su tarea (risas). Sn al ces del juego que tengo que ir a cortar la jugada. Esperemos que no siga este ritmo de tarjetas, pero si toca lo haremos”.

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA COMPLETA AQUÍ