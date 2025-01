Cazorla y la inoportuna lesión en la vuelta al trabajo: "Siempre duele perderse partidos, pero si es el derbi más"

El año no ha empezado bien para el Real Oviedo en el apartado de lesiones. La vuelta a los entrenamientos tras el parón ha dejado la lesión de Santi Cazorla, que hará que el capitán y emblema del conjunto azul se pierda el derbi. No espera Cazorla que sea una lesión larga, pero sí muestra cierta preocupación por volver a coger el estado óptimo de forma para ayudar al equipo. Lo ha expresado en sala de prensa este martes en El Requexón.

Cómo se encuentra

“Fastidiado. Nunca vienen bien las lesiones pero en este momento fastidia un poco más. Venía diciendo que me estaban respetando y empieza el año ahora tengo esta lesión. Parece que no será de mucha duración. Afrontándolo y aceptando que estaré fuera y para volver en lo menos posible”.

¿Cómo se dio cuenta de la lesión?

“Fue en el momento, en un gesto, en un arranque noté un pinchazo y ya vi que estaba dolorido y limitado y decidí parar. Vale más. Vimos con los médicos que había una pequeña lesión y que era el momento de parar y recuperarse”.

¿Cómo fue el momento de enterarse?

“Yo ya lo sabía. Conozco mis sensaciones y ya sabía que me había pasado algo y ya fui consciente de que algo iba a salir. Iba asimilándolo cuando se dieron las pruebas. Ya sabía que había pequeña lesión”.

¿Le recuerda a la del año pasado?

“Es parecido, pero es menos complicada. El año pasado fue el soleo que es más difícil de controlar y esta es gemelo. El gemelo es más fácil de recuperar y avisa antes. Dentro de lo malo es lo menos malo”.

¿Duele más por perderse el derbi?

“Siempre duele perderse partidos, pero si es el derbi más. Cada vez que se acerca el partido me duela más… Las cosas pasan así y hay que aceptarlas”.

¿Qué le dice la gente?

“Me preguntan si llego y les digo que no. Les fastidia como me fastidia a mí y me dan ánimos. Que me recupere pronto que el equipo me necesita. En ese sentido estamos de la mano”.

Los últimos derbis vienen cayendo para el Sporting...

“Desde que llegué no ganamos el derbi. Ojalá se pueda cambiar la dinámica. Es un partido importante, no deja de ser tres puntos, pero es un derbi, un partido especial. Dejaríamos también a un rival directo a una distancia importante

¿Es un partido especial?

“Normal no es. Es especial. El que diga lo contrario miente. Siempre decimos que son tres puntos, los mismos que los siguientes contra el Cartagena, pero a nivel anímico es bonito de jugar. Soñado por todos y más en casa. Son tres puntos fundamentales”.

Por el momento en el que estabas, siendo derbi... ¿Es un momento especialmente complicado para la lesión?

“No es de las más complicadas de mi carrera, pero sí me preocupa volver a encontrar el ritmo que tenía antes. Estaba a buen nivel, encontrándome cada vez mejor... Y ahora llevo sin poder entrenar desde después de Granada. Contra Zaragoza no entrené por molestias, contra el Córdoba decidimos no arriesgar para ir bien al parón, en Navidades entrené poco para estar en buen momento y cuando volvemos me lesiono. Es lo que más me preocupa. La lesión sé que me voy a recuperar bien y que no es larga, pero el ritmo y el nivel competitivo me va a costar cogerlo y es lo que más me preocupa. Pero voy a trabajar bien y ojalá ponerme al nivel de los compañeros lo antes posible”.

¿Cómo va a vivir la semana de derbi?

“Quiero estar lo más cerca posible. No solo por mí mismo viviendo el derbi y sumando en todo lo que pueda. Lo he hablado con el entrenador y haré lo que considere. Si tengo que ir convocado, estar incluso en el banquillo... Lo que haga falta. Estoy abierto a lo que crean conveniente para sumar. Tomaremos la mejor decisión de cara a lo que pueda darle al equipo”.

Qué balance hace de la primera vuelta

“Muy positivo. Era lo que venía buscando. Jugar, ser importante y tener continuidad. Jugué casi todos los partidos y encontrándome bien. Ese es el ejemplo a seguir. Aunque me vaya a perder algunos partidos ahora, ojalá en la segunda vuelta vuelva a tener esa velocidad de crucero y que no me pase nada más. Estando así es como puedo sumar”

Ya se lo perdió el año pasado... ¿Duele especialmente volver a perderse el derbi en el Tartiere?

“La temporada pasada fue de los primeros partidos y fue imposible participar. Se me vuelve a resistir y me queda la espinita. El ambiente es un privilegio y más en un derbi. Me tocará vivirlo desde fuera. Ya veremos en el futuro si se da otra vez la oportunidad”

Balance colectivo primera vuelta

“Hemos estado analizando estos días con el míster la primera vuelta. Somos conscientes de que hemos hecho cosas bien y también cosas mal que tenemos que mejorar. Estamos trabajando en ello. Hemos pasado página ya del Córdoba. Ojalá empezar bien. Una de las claves es que no se escapen puntos en casa”.

Con todas las lesiones que ha tenido en su carrera... ¿Ya las lleva mejor mentalmente?

“La lesión es lo menos posible. El problema es que es el derbi y se agrava más. Sé que me voy a recuperar, he pasado momentos mucho peores. En pocas semanas estaré con en equipo. Espero recortar plazos y estar lo antes posible”.

¿Qué partido espera?

“Todos los derbis son muy igualados. Da igual la clasificación, son diferentes. Sé decidirá por detalles, como en la primera vuelta. Estar concentrados los 90 minutos y sabiendo que tenemos el empuje de nuestra gente.