Cazorla y el 'bajón' del Oviedo: "Nos está pesando la ilusión; hay que disfrutar de este momento"

El Real Oviedo sigue preparando la jornada 38 de LaLiga Hypermotion. A falta de cinco partidos para el final de la competición, los azules ocupan el 8º puesto de la tabla, empatado a 55 puntos con Real Sporting y Real Racing Club de Santander, el equipo que marca el playoff de ascenso.

Regresos y declaraciones de Santi Cazorla

A dos días del partido en El Alcoraz contra el Huesca, la semana del Oviedo está marcada por los regresos. Víctor Camarasa se ha unido al grupo, probándose para regresar en este tramo final de liga. Mario Hernández también trabaja sobre el césped y David Costas ha vuelto a trotar tras su operación en el cuádriceps.





El gran protagonista de la semana es Santi Cazorla, que tras un mes de baja por lesión volverá a la lista ante el Huesca. El 'mago' ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Requexón.

Estado tras la lesión. "Cogiendo sensaciones. Me encuentro mejor, me falta ritmo y sensaciones. Me veo para lo que necesite el equipo. A estas alturas de la temporada hay que estar aquí y arriesgar".

Ver al equipo desde fuera. "Se pasa muy mal y en mi caso particular lo paso peor aún porque quieres ayudar y cuando no lo haces lo pasas mal. Tengo ganas de estar con ellos desde dentro y con cinco finales por delante, ojalá podamos conseguir el objetivo".

Volver al nivel de antes de la lesión. "Estaba en mi mejor momento antes de la lesión contra el Villarreal B. Necesitaré algo de tiempo para encontrar sensaciones y ayudar".

Dosificar minutos. "No hemos hablado nada de dosificar. Siempre quiero jugar lo máximo posible, pero el míster decide. Todos los jugadores estamos disponibles para lo que quieras el míster".

Tres partidos sin ganar. "Hay que disfrutar de la situación que estamos viviendo. Creo que nos está pesando estar luchando por un playoff, incluso antes peleando el ascenso directo. Tenemos a la gente volcada y eso no puede ser una losa. Nos ha pesado la ilusión, la presión de estar en este momento. Hay que convivir con esto en este tramo final".

Penalti no pitado ante el Tenerife. "Lo viví mucho nerviosismo desde la grada. Pensaba que iba a pitar penalti, estaba viendo la repetición de la jugada y vi agarrón. Es muy frustrante que hayan ido al VAR dos veces esta temporada y mantener la decisión, pero el mensaje tien que ser que hay cosas que mejorar para estar donde queremos estar".

¿Puede influir que estés en el campo para los árbitros? "No creo que a un árbitro le influye que esté en el terreno de juego. Por la trayectoria puedes hablar con los árbitros de una manera diferente, pero no creo que cambie la decisión que esté yo".

¿Echa más de menos Cazorla al Oviedo o viceversa? "Yo al Oviedo. Fueron a Elche sin mí y nadie se acordaba si estaba lesionado o no. Cuando hay resultados negativos se especula con las bajas que hay. Echo mucho más de menos jugar que el equipo me pueda echar de menos así".

¿Tenías en mente pelear por un playoff cuando llegaste al Oviedo? "Sí, lo tenía en mente. Hay que disfrutar esto, que no nos pese. Creo que es lo que nos está pasando. Hay que ser el equipo que éramos hasta el día de hoy. Espero que volvamos a ser el equipo que éramos antes, volver a disfrutar".

Huesca. "No hay partido fácil. El Mirandés empató aquí y ganó en Ferrol. El Alcorcón gana varios partidos desde que fuimos allí. Somos conscientes de que cualquier partido se puede complicar. El Huesca tiene más presión que nosotros porque pelear por no bajar, pero todos nos jugamos cosas".

Calendario con tres partidos fuera de casa. "Me preocupa porque prefiero jugar en el Tartiere, con nuestra gente, pero el equipo está capacitado para competir contra cualquier equipo. Lo hicimos en Elche y en Cartagena hasta la expulsión. Somos conscientes de que fuera de casa es más difícil, tenemos Huesca, Espanyol y Eibar que son salidas complicadas, pero iremos partido a partido como siempre. Ojalá competir bien y sumar fuera también".