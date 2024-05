Carrión: "Solo sé que si el Oviedo gana, está en Play Off. Lo que piensen los demás me da igual"

¿Cómo ha ido pasando la semana?



“Veo al vestuario bien. Con seguridad de que podemos ir a Eibar a ganar y estar una semana más. Con buena energía de sentirnos seguros de lo que hacemos y con humildad de saber que es un buen rival, pero sabiendo que si ganamos estaremos en Play Off. La mentalidad del equipo y de la gente es positiva”.

Baja de Cazorla



“Me sabe muy mal por él. Tenía mucha ilusión puesta por llegar a este final. Ya está trabajando para recuperar y poder jugar en un hipotético Play Off. Tenemos bastantes opciones para suplirle. Veremos. Será con la mejor de las intenciones”.

¿Qué partido espera teniendo en cuenta que los dos tienen que ganar?



“Sé lo que vamos a intentar hacer nosotros y entiendo que por lo que les conozco será un partido atractivo. Entiendo que los dos iremos a ganar, con buena gente en ataque. Intentaremos que pase más lo que nosotros queremos. Estar pendientes también en las vigilancias. Hemos trabajado mucho el partido”.

¿Y cómo estás tú?



“Estoy bien, muy tranquilo. Disfrutando mucho de todo esto. Todas las cosas que hacemos deberían ser para disfrutar y esta es una de ellas. Disfruto viendo a la gente ilusionada, disfruto entrenando. Ojalá ganemos y el partido más importante sea el siguiente. Y luego la temporada que viene. Estamos en el momento de hacer algo bonito”.

¿Que en otros sitios se piense que el Oviedo pueda perder te motiva?



“No me preocupa. Yo solo sé que si el Oviedo gana, el Oviedo está en Play Off. Lo que piensen los demás, los que no nos conocen y no saben lo que tenemos en nuestras cabezas… Me da igual. Quiero que la gente se marche contenta con lo que haga el equipo. Tiene que ser un día más en el que salgamos a hacer lo que tenemos que hacer y ganar el partido”.

Mensaje de Cazorla



“No me sorprendió aunque no deja de sorprenderme. Pensar que un jugador de tanto nivel que yo he disfrutado este año tenga esa sensación de estar en su club. Yo he visto muchos jugadores que estaban en su club y no he visto nunca en sentimiento que tiene él de rabia por no poder jugar. Dije que uno de los motivos por los que vine aquí era por él. Y es un placer. Ojalá podamos seguir en competición para que pueda seguir su sueño. Lo que más feliz le haría es que el Oviedo subiera. Y ojalá lo podamos hacer por él entre otras cosas”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre Luismi



“Le está dando brillo al casco, eso es buena señal. Lo veo cada vez mejor. Esta semana lo estoy viendo bien. Es una posibilidad. Lo necesitamos, es un jugador de alto nivel”.

Sobre el Eibar



“Son tres buenos jugadores las bajas que tiene, pero no se basa sólo en individualidades. Tienen opciones. Tendrán condiciones diferentes pero no malas condiciones”.

¿Firma el mismo sufrimiento que en la primera vuelta?



“El partido lo disfruté bastante. En la segunda fuimos arriba con todo y remontamos. Esperemos el mismo resultado a favor nuestro pero que sea más parecido a la segunda parte que a la primera”.

Mensaje a la afición



“De agradecimiento por todo lo que he vivido este año. Yo llego nuevo pero conozco al club. Entiendo que gran parte de la gente están muy agradecidos. Ahora mismo tenemos que pensar lo que dije el otro día. Tenemos que sentirnos bien, fuertes, que somos el Real Oviedo. Un equipo capaz de ganar a cualquiera, con el empuje de todos. Están los once en el campo, en la banda unos pocos, pero lo ganamos todos. Para mí es increíble ver gente que va a Eibar a animar y quiero que todo el mundo sea partícipe. Muchos de los partidos que hemos ganado y sobre todo cuando hemos perdido hemos sentido el apoyo de todo el mundo. Veo a la afición unida por un objetivo. Y vamos a por ello todos juntos”.

Disfrute como entrenador



“Soy bastante disfrutón. Este año he disfrutado mucho por todo, porque veo a la ciudad muy metida. A los jugadores creyendo en lo que haces. Ves tu idea plasmada en el campo. Y lo estoy disfrutando. Cuando somos un equipo que disfrute somos un equipo mejor. Y el domingo vamos a tratar de disfrutar y de hacer disfrutar a la gente”.

¿Va a estar alguien pendiente de otros campos en el banquillo?



“Lo sabremos… el otro día mismo se escuchaba desde la grada. Pero realmente lo que tenemos que pensar es que si nosotros ganamos estaremos quintos o cuartos. Y es lo que tenemos que pensar”.

Hablabas el otro día de quitar el derrotismo



“Fui directo en el mensaje, pero lo pienso así. Yo no llevo aquí todo este tiempo, sufriendo todo lo que ha pasado. Pero para mí la primera parte para hacer algo grande es creer que lo puedes hacer. No pensar que va a salir mal, que ya verás… vamos a hacer todo lo posible para que salga bien. Luego hay que trabajar y ponerlo en práctica. Pero la primera parte la tenemos que hacer nosotros. Decir que vamos a ir a Eibar y a ganar. Quiero que mi equipo piense eso. Y si fuésemos al Bernabéu también quiero que mi equipo piense eso. Cualquier equipo preparado puede ganar a cualquiera. Esa es una parte que tenemos que cambiar. Pero no lo digo por la gente de fuera. A veces te surgen miedos, pero eso lo único que hace es limitarte. He visto a la gente por la calle, a los jugadores… con una mentalidad muy positiva. Y ese es el primer paso para poder ganar. Vamos a ello y creo que lo vamos a conseguir. Y si no se consigue tendremos la tranquilidad de decir que lo hemos intentado hasta el final”.

El Oviedo gana 3-0 y aun así aparecen dudas...



“Ganamos y subimos un puesto. Que era inesperado. Y esta semana lo que tenemos que hacer es hacer un buen partido y ganar. Veo muchas cosas positivas. Nuestro nivel de energía tiene que estar alto y eso va a hacer que tengamos posibilidades de ganar y por eso quiero que la gente sea positiva. Yo estoy muy positivo para el partido del domingo”.

¿Qué partido espera?



“El Eibar es un partido que lleva haciendo lo mismo todo el año. Atacar, generar superioridades arriba, por fuera, por dentro… con gente buena. Y entiendo que harán lo mismo. Son partidos con una parte mental importante. Estar tranquilo, llevar hasta el final el plan de partido… Estamos preparados y no tenemos nada que perder. Tenemos muchas cosas que ganar”.