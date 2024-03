Carrión: "Se ha perdido una oportunidad, pero quedan diez"

Valoración del partido

"Ellos medio replegados, saliendo alguna vez, pero nosotros con circulaciones lentas, mucha gente en apoyo y poca gente en el área. Teníamos que haber llegado más al área. En centros laterales estuvimos desacertados. En la segunda hemos salido bien. Algo lentos, pero con la gente algo más alta. Los dos goles anulados por fuera de juego. Pero lento. Es de las primeras veces que al final no hemos estado muy lúcidos. Hemos decidido mal. Pocas situaciones de uno contra uno. Centros no tan buenos desde fuera".

¿Qué buscaba con los cambios?

"Cazorla estaba cansado. Pero creo que tenía que haberlo metido más atrás para lanzar. Que no hiciera tanta presión. Ahí perdimos claridad. Ha llegado su gol, se han cerrado y hemos estado mal. He tenido días mejores".

¿Se ha perdido una oportunidad?

"Se ha perdido una oportunidad, pero quedan diez. Tenemos que ser autocríticos y ver que no hemos hecho cosas bien. Y sin hacer cosas bien hemos metido dos goles, alguna ocasión y no nos han generado mucho. Y hemos perdido. Hay que seguir trabajando que quedan diez semanas".

¿La primera parte es demérito o mérito del rival?

"Cuando están cerrados cuesta más. Tiene mérito del rival y demérito nuestro. Hemos circulado muy lento. Mucha pérdida que nos alargaba y nos cansaba. Teníamos que haber acabado más jugadas".

El gol de ellos

"Mala suerte o no. Siempre hay errores en todos los goles y en ese no hemos estado acertados. Teníamos demasiada gente en el área y hemos dejado la frontal"

¿Le preocupa que afecte en lo anímico la derrota?

"No debería. Hasta ahora el equipo me ha demostrado que no ha afectado. Cuando hemos perdido un partido el siguiente lo hemos ganado. Trabajaremos para que no afecte. Hemos estado mal, tenemos que hacer autocrítica. Pero trabajar para ganar el domingo. Y arreglaremos un poco la derrota".