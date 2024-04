Carrión: "Lo normal es que alguna decisión caiga de cara. Están cayendo siempre en contra"

Análisis del partido

"Hemos tenido bastantes ocasiones de gol. No nos han generado mucho ellos o prácticamente nada. Hemos estado desacertados en esas acciones. Luego ha estado alocado, pero en la primera tuvimos dominio y ocasiones para ponernos por delante y no lo hacemos. Defendemos regular en el gol de ellos".

Sobre el penalti

"Estoy cansado ya de todo esto. Tengo que mirar qué hace mi equipo. Creo que hemos generado bastante. Pero creo que estamos teniendo mala suerte con este tipo de decisiones. Lo normal es que alguna vez caigan en cara. Y está tocando siempre en contra. Y nos están tocando los árbitros que tienen más personalidad de la Liga. No quiero valorar más".

Sobre el protocolo del VAR

"Entiendo que son seres humanos y que cada uno lo lleve a su manera. En una competición no puede ser que haya un tipo de árbitro que para él sea algo tarjeta, otro que para no... Es un problema de unificación de todo. Personalmente este árbitro me gusta, pero entiendo que debería ser todo parecido. No puede ser que un día sea todo amarilla y otro día un agarrón no sea ni penalti".

Actuaciones arbitrales

"Soy como un aficionado más. Lo veo igual. Pero tengo un equipo para darle motivos a ver qué hace mejor o peor. Si ponemos excusas, que es verdad, es real. No es algo que pueda controlar. Imagino que en el Comité decidan quién lo hace mejor o peor. No es una cosa mía. Hay que ver también que hemos generado mucho, pero nos han generado una que ha sido gol, que es evitable".

Tras el doble cambio

"Mal. No teníamos mucha claridad, era algo previsible. Ellos han cerrado por dentro y ha habido momentos en los que no hemos entendido. Hay veces que metes gente de arriba para atacar más y es peor. Luego con la entrada de Borja hemos generado. Teníamos más corazón que buen hacer. Pero en la primera, con buen hacer, hemos generado suficiente".

Jugada del gol

"Las que nos han salido han sido ocasiones del saque de banda. Y es controlable. A nosotros por ejemplo nos cuesta porque los rivales presionan. Ha sido esa acción, luego no ha habido más situaciones de dominio de ellos".

Sobre Borja Sánchez

"Ha entendido bien cómo era el momento de partido".

Sobre los lesionados

"A ver como evolucionan. Santi puede estar para Huesca".

Sobre el balance de uno de nueve

"Lo que más puede preocupar es la segunda parte de Miranda. La primera de Cartagena sí es. La expulsión nos lastra. Y hoy es lo que queremos. El dominio ha sido claro, con ocasiones de gol. Y el equipo sigue intentándolo y hemos llegado mucho. Uno de nueve, pero siete de 15. Hay que intentar hacer todo lo que se pueda. Levantar el ánimo creo que me será más fácil, porque el equipo ha hecho lo suficiente para poder ganar".